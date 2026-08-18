Yêu cầu tăng cường giám sát an toàn sau sự cố chuyến bay VN34

Bộ Xây dựng vừa chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam tăng cường giám sát an toàn sau sự cố chuyến bay VN34 của Vietnam Airlines xảy ra ngày 15-8, tại Cảng hàng không quốc tế Munich (Đức).

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam thiết lập ngay kênh liên lạc chính thức và phối hợp với nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn máy bay Đức và các cơ quan liên quan, nắm bắt thông tin và tham gia vào công tác điều tra theo quy định.

Cục Hàng không Việt Nam cũng phải tăng cường giám sát an toàn đối với các hoạt động huấn luyện nhân viên hàng không, khai thác, bảo dưỡng máy bay của các hãng hàng không Việt Nam.

Bộ Xây dựng đề nghị Cục Hàng không Việt Nam báo cáo kịp thời kết quả điều tra của nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn máy bay Đức và các biện pháp khắc phục phòng ngừa sự cố; cung cấp các thông tin khách quan, đầy đủ, kịp thời, tránh các tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận.

Đối với Vietnam Airlines, Bộ Xây dựng yêu cầu phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn máy bay Đức, nhà sản xuất máy bay, động cơ máy bay để phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân sự cố; rà soát lại toàn bộ quy trình huấn luyện nhân viên hàng không, khai thác, bảo dưỡng máy bay; thực hiện nghiêm nghĩa vụ của người vận chuyển đối với hành khách bị ảnh hưởng.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã báo cáo Bộ Xây dựng về sự cố chuyến bay VN34 và cho biết đã liên hệ với nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn máy bay Đức để phối hợp điều tra.

Theo báo cáo từ Vietnam Airlines, chuyến bay VN34 hành trình Cảng hàng không quốc tế Munich (Đức) - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) cất cánh lúc 13 giờ 57 phút giờ địa phương, 18 giờ 57 phút giờ Việt Nam.

Sau khi cất cánh, máy bay có cảnh báo về va quệt đuôi xuống đường cất hạ cánh và áp suất lốp. Tổ lái đã quyết định quay lại sân bay để kiểm tra kỹ thuật. 271 hành khách và 16 thành viên tổ bay đều an toàn.

Đến chiều 16-8, toàn bộ hành khách đã được sắp xếp hành trình thay thế trên các chuyến bay của Vietnam Airlines và các hãng hàng không khác.

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