Các đơn vị lực lượng vũ trang bầu cử sớm

Sáng 14-3, tại 5 khu vực bỏ phiếu sớm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai mạc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tỉnh Lâm Đồng có 5 khu vực tổ chức bỏ phiếu sớm, gồm: Khu vực bỏ phiếu số 37 tại xã Đắk Wil (do Đồn Biên phòng Nậm Na và Đồn Biên phòng Đắk Ken tổ chức); khu vực bỏ phiếu số 20 tại xã Thuận An (Đồn Biên phòng Đắk Đam tổ chức); khu vực bỏ phiếu số 21 tại xã Thuận An (Đồn Biên phòng Đắk M’Bai tổ chức); khu vực bỏ phiếu số 19 tại xã Thuận Hạnh (Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1 tổ chức) và khu vực bỏ phiếu số 18 tại xã Hàm Tân (Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2 tổ chức).

Sáng 14-3, các cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu ở Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1, xã Thuận Hạnh, tỉnh Lâm Đồng để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân

Tại các điểm bỏ phiếu, công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, đúng quy định; khu vực bỏ phiếu được trang trí trang nghiêm với cờ, hoa, pano, khẩu hiệu. Quy trình bầu cử được triển khai chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng pháp luật.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng động viên các chiến sĩ tại khu vực bỏ phiếu số 19, xã Thuận Hạnh

Ghi nhận tại khu vực bỏ phiếu ở Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1, xã Thuận Hạnh, ngay sau lễ khai mạc, các cử tri là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang công tác tại đây đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031, thể hiện quyền làm chủ và trách nhiệm đối với sự phát triển của địa phương, đất nước.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Na bỏ phiếu tại khu vực số 37 tại xã Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng sáng 14-3

Kiểm tra hòm phiếu trước khi các cử tri thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 18, tại xã Hàm Tân (Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2)

* Sáng 14-3, hơn 2.000 cử tri là lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an TP Cần Thơ đã tiến hành bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, tại Tổ bầu cử số 23 (phường Cái Khế).

Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ Đồng Văn Thanh dự lễ khai mạc bầu cử sớm tại Tổ bầu cử số 23

Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ.

Cử tri Công an TP Cần Thơ bỏ phiếu bầu tại Tổ bầu cử số 23

Sáng cùng ngày, cử tri là lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ đã đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 – 2031, tại Tổ bầu cử số 31 (phường Cái Răng).

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên kiểm tra công tác chuẩn bị tại Tổ bầu cử số 31

Đến dự và kiểm tra lễ khai mạc bầu cử có đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Các cử tri thuộc lực lượng quân sự TP Cần Thơ đi bầu cử sớm

* Sáng 14-3, Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức 11 điểm bỏ phiếu sớm cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Ghi nhận tại Đồn biên phòng Sêrêpốk, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, công tác bỏ phiếu được thực hiện từ 7 giờ sáng cùng ngày. Các hòm phiếu lưu động được niêm phong, đưa vào các chốt, trạm để cán bộ, chiến sĩ thực hiện quyền công dân. Sau khi bỏ phiếu, các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, sẵn sàng bảo vệ an toàn cho ngày hội bầu cử diễn ra vào ngày 15-3.

Clip: Đồn Biên phòng Sêrêpốk tổ chức bầu cử sớm

Trung tá Nguyễn Văn Kiều, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sêrêpốk cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch bầu cử từ nhiều ngày qua, chú trọng công tác tuyên truyền trong đơn vị và địa bàn, đảm bảo cho cử tri được đi bầu cử sớm, đầy đủ quân số theo đúng quy định. 100% cử tri Đồn biên phòng có mặt tại điểm bỏ phiếu, tham gia bầu cử đầy đủ, đúng luật, thể hiện trách nhiệm của người lính nơi tuyến đầu Tổ Quốc.

Phát phiếu bầu cử cho cử tri

100% quân số Đồn biên phòng Sêrêpốk tham gia bầu cử

Các hòm phiếu lưu động cũng được đưa vào các chốt, trạm để cán bộ, chiến sĩ thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân

Tại điểm bầu cử số 43, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, hàng ngàn cử tri là cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk có mặt từ sớm để dự khai mạc.

Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đang nỗ lực hoàn thành tốt các nội dung yêu cầu của Ủy ban bầu cử tỉnh trên tinh thần hoàn thành "nhiệm vụ kép", vừa thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, vừa bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày hội bầu cử 15-3.

ĐOÀN KIÊN - TUẤN QUANG - MAI CƯỜNG