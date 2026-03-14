Vùng sâu, biên giới, hải đảo, vùng “rốn lũ” hướng về ngày hội

Ngày 13-3, tại nhiều địa bàn biên giới, hải đảo, vùng “rốn lũ” công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐB HĐND) các cấp được triển khai khẩn trương với nhiều cách làm linh hoạt, nhằm bảo đảm mọi cử tri đều thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Ngày 13-3, đại diện UBND đặc khu Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) thông tin, Bạch Long Vĩ là đơn vị duy nhất của TP Hải Phòng được Hội đồng Bầu cử quốc gia phê duyệt phương án để quân và dân đặc khu tổ chức bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND thành phố sớm hơn 1 ngày - vào ngày 14-3.

Theo ông Đào Minh Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Bạch Long Vĩ, Phó trưởng Ban bầu cử đặc khu Bạch Long Vĩ, những ngày qua, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được chính quyền và các ban, ngành của đặc khu triển khai chu đáo, đồng bộ. Các lực lượng chức năng trên đảo đẩy mạnh tuyên truyền đến cử tri, nhân dân về ý nghĩa quan trọng của ngày bầu cử; đồng thời chú trọng tuyên truyền đến ngư dân đang khai thác thủy, hải sản xung quanh vùng biển Bạch Long Vĩ nắm được thông tin để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử.

Tại 2 điểm bầu cử của đặc khu Bạch Long Vĩ, việc trang trí khánh tiết, lắp dựng pano, áp phích hay treo cờ đã hoàn tất. Trong cuộc bầu cử năm nay, cử tri Bạch Long Vĩ chỉ bầu ĐBQH và ĐB HĐND thành phố, không bầu đại biểu HĐND cấp xã như các đơn vị khác.

* Tại khu vực biên giới Việt Nam - Lào thuộc các xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3 của TP Huế, “Tiếng loa biên phòng” vang lên đều đặn mỗi ngày, thông tin về cuộc bầu cử đến từng bản làng. Ở đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị), chính quyền địa phương thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách cử tri để bảo đảm không bỏ sót quyền bầu cử của công dân.

Theo ông Trần Xuân Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Cồn Cỏ, địa phương đã xây dựng phương án nhằm tạo điều kiện cho cử tri vãng lai, đặc biệt là các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên biển và ngư dân, tham gia bỏ phiếu.

Ở vùng sâu, vùng xa, công tác chuẩn bị cũng được triển khai sớm. Tại xã Vĩnh Sơn (tỉnh Gia Lai), làng O2 - nơi có 42 hộ đồng bào Ba Na sinh sống biệt lập giữa rừng núi - được phép tổ chức bầu cử sớm hơn một ngày. Tại đảo Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai), chính quyền đã bố trí ba khu vực bỏ phiếu tại các nhà văn hóa thôn, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện quyền công dân. Không khí chuẩn bị bầu cử ở xã đảo rộn ràng với cờ hoa trang hoàng khắp các tuyến đường.

* Tại tỉnh Quảng Ngãi, chiều 13-3, UBND xã Ba Vì trao quà hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do lốc xoáy, đồng thời rà soát các điều kiện để cử tri yên tâm tham gia bầu cử. Trước đó, cơn lốc xoáy kèm mưa lớn vào ngày 3-3 đã làm 116 nhà dân bị hư hỏng. Chỉ sau hai ngày, việc sửa chữa những căn nhà bị tốc mái đã hoàn tất, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống trước ngày bầu cử.

* Không khí chuẩn bị bầu cử cũng rộn ràng ở những khu dân cư vừa được dựng lên sau thiên tai qua Chiến dịch Quang Trung. Tại thôn Atêếp (xã A Vương, TP Đà Nẵng), nơi từng chịu thiệt hại nặng nề sau trận sạt lở đất vào tháng 10-2025 khiến nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi, những căn nhà tái định cư mới, khang trang đã rợp cờ đỏ sao vàng. Trong các ngôi nhà mới ấy, người dân đang đọc tài liệu và trao đổi thông tin về cuộc bầu cử để lựa chọn đại biểu xứng đáng.

Ở xã Ngô Mây (Gia Lai), nơi có 16 căn nhà được xây dựng từ Chiến dịch Quang Trung, chính quyền địa phương tổ chức bầu cử thử nghiệm để cử tri làm quen với quy trình bỏ phiếu.

* Tại Lâm Đồng có hơn 2,7 triệu cử tri tham gia bầu cử, hiện công tác chuẩn bị đã được các địa phương hoàn tất. Theo ghi nhận tại xã Lạc Dương, khắp các buôn làng từ khu vực vùng sâu như Đông Mang, Tu Bó, Long Lanh, Đưng K’si đến khu vực trung tâm xã, nơi đâu cũng rực rỡ sắc cờ đỏ, băng rôn, khẩu hiệu. Không khí náo nức của ngày hội non sông lan tỏa khí thế quyết tâm cho một kỳ bầu cử thành công, tốt đẹp.

* Ngày 13-3, ông Nguyễn Văn Phát, Chủ tịch UBND xã Bom Bo, tỉnh Đồng Nai, cho biết, đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND các cấp đã được xã chuẩn bị chu đáo. Xã Bom Bo có hơn 27.000 nhân khẩu, trong đó hơn 54% là đồng bào dân tộc thiểu số (chủ yếu là dân tộc S’tiêng). Còn tại xã Hưng Phước, một trong 8 xã biên giới của tỉnh Đồng Nai, không khí chuẩn bị bầu cử cũng đang diễn ra hết sức khẩn trương, nhộn nhịp.

* Những ngày này, tại các thôn của xã Diên Điền, nơi từng là “rốn lũ” của tỉnh Khánh Hòa trong đợt mưa lũ lịch sử tháng 11-2025, rộn ràng không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trên các tuyến đường làng, cờ đỏ, băng rôn tuyên truyền tung bay trong gió.

Tại các nhà văn hóa thôn, người dân cùng nhau dọn dẹp, trang trí hội trường, sắp xếp bàn ghế, tạo diện mạo khang trang để đón ngày hội lớn của toàn dân. Khu vực bỏ phiếu cũng được chỉnh trang, treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu, tạo không khí trang trọng, phấn khởi.

NHÓM PV