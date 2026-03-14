Ngư dân Phú Quý trở về đảo, sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

Trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, không khí tại đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) rộn ràng hơn thường lệ. Những con tàu cá nối đuôi nhau cập bến, ngư dân trở về đảo sau nhiều ngày bám biển, mang theo niềm háo hức tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Sáng 14-3, dọc các tuyến đường chính của đặc khu Phú Quý, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử được treo trang trọng. Tại các khu dân cư, bến cảng và làng chài, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã cơ bản hoàn tất.

Các khu vực bỏ phiếu được trang trí khang trang, danh sách cử tri cùng tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được niêm yết công khai để người dân theo dõi, tìm hiểu trước khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

VIDEO: Đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) sẵn sàng cho "Ngày hội non sông". Thực hiện: TIẾN THẮNG - BÍCH DUNG

Dọc các tuyến đường chính của đặc khu Phú Quý, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử được treo trang trọng

Toàn đặc khu Phú Quý có hơn 20.000 cử tri, 6 điểm bầu cử với 21 khu vực bỏ phiếu. Do đặc thù của người dân địa phương làm nghề biển, nhiều cử tri thường xuyên ra khơi dài ngày, vì vậy chính quyền nơi đây đã chủ động tuyên truyền, vận động ngư dân sắp xếp thời gian trở về đảo trước ngày bầu cử.

Các điểm bỏ phiếu đã sẵn sàng để cử tri đi bầu cử

Những ngày qua, tại các bến cá trên đặc khu, nhiều tàu thuyền liên tiếp vào bờ neo đậu. Ngư dân sau chuyến biển dài ngày đã có mặt, kịp thời thu xếp công việc để chuẩn bị tham gia bỏ phiếu.

Nhiều ngư dân đặc khu Phú Quý đã trở về đảo, sẵn sàng tham gia bầu cử

Ngư dân Nguyễn Văn Hải, chủ tàu cá hoạt động tại ngư trường Trường Sa, chia sẻ: “Anh em đi biển nhiều ngày nên trước khi về bờ đã nghe loa truyền thanh và bộ đội biên phòng thông tin về ngày bầu cử. Chuyến này, chúng tôi chủ động chạy tàu về sớm hơn dự định để kịp tham gia bỏ phiếu”.

Người dân đặc khu Phú Quý tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên

Bà Lê Thị Hồng, một tiểu thương tại khu dân cư Tam Thanh, đặc khu Phú Quý cho biết: “Mấy ngày nay đi đâu cũng thấy không khí bầu cử. Bà con trong xóm ai cũng bàn chuyện ngày mai đi bỏ phiếu từ sớm. Ai cũng mong chọn được những đại biểu xứng đáng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Công tác tuyên truyền bầu cử đã được triển khai bằng nhiều hình thức

Để bảo đảm mọi cử tri đều được tiếp cận thông tin, công tác tuyên truyền đã được triển khai bằng nhiều hình thức qua hệ thống loa truyền thanh, pano, áp phích, các buổi sinh hoạt cộng đồng và tuyên truyền trực tiếp tại bến cá, trên tàu thuyền. Lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp cùng địa phương đến từng tàu cá, từng khu dân cư để phổ biến thông tin về bầu cử.

Công tác phục vụ bầu cử đã được chuẩn bị đầy đủ

Ông Đỗ Minh Chức, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý, cho biết: “Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động, đến thời điểm này hầu hết ngư dân đang hoạt động trên biển đã trở về đảo. Đặc biệt, do thời tiết trên biển có sóng to, gió lớn nên nhiều tàu cá chủ động vào bờ sớm. Các điều kiện phục vụ bầu cử đã được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cho cử tri tham gia bỏ phiếu.”

TIẾN THẮNG