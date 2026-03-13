Chuẩn bị chu đáo cho ngày hội toàn dân

Chỉ còn 2 ngày nữa, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐB HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra. Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, bà Phạm Thị Thanh Hiền (ảnh), Giám đốc Sở Nội vụ, cơ quan Thường trực của Ủy ban Bầu cử TPHCM, cho biết, TPHCM đã cơ bản hoàn tất các khâu chuẩn bị cho ngày hội của toàn dân.

Rà soát kỹ từng khâu

- Phóng viên: Đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại TPHCM được thực hiện như thế nào, thưa bà?

- Bà PHẠM THỊ THANH HIỀN: Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn TPHCM được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và bảo đảm đúng tiến độ.

Cụ thể, Ủy ban bầu cử TPHCM đã công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XVI tại 13 đơn vị bầu cử để bầu ra 38 ĐBQH trên địa bàn. Đồng thời công bố danh sách 208 người ứng cử ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 tại 42 đơn vị bầu cử để bầu 125 ĐB HĐND TPHCM. Ủy ban bầu cử TPHCM đã hướng dẫn trang trí, bố trí lối vào cho cử tri bỏ phiếu, khu vực bên trong phòng bỏ phiếu và lối ra cho cử tri sau khi đã bỏ phiếu xong; địa điểm bỏ phiếu phải bảo đảm an ninh, trật tự.

Thành phố cũng đã hoàn tất in ấn, cấp phát tài liệu và ấn phẩm phục vụ bầu cử cho 168 phường, xã, đặc khu, phục vụ công tác niêm yết, vận động bầu cử và tổ chức ngày bầu cử. Theo quy định, mỗi khu vực bỏ phiếu được bố trí 3 thùng phiếu chính và 1 thùng phiếu phụ. Ủy ban bầu cử TPHCM cũng ban hành văn bản chỉ đạo xây dựng các phương án chi tiết triển khai phương án ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai (nếu có), bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp tại các địa điểm bỏ phiếu, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bầu cử được diễn ra an toàn, thông suốt.

- Từ việc tổ chức bầu cử sớm tại một số khu vực đặc thù, thành phố rút ra những kinh nghiệm gì để chuẩn bị tốt hơn cho ngày bầu cử chính thức?

- Ngày 26-2, TPHCM đã tổ chức bầu cử sớm tại 4 khu vực thuộc phường Phước Thắng, phường Tam Thắng, xã Long Sơn cho 4.406 cử tri là cán bộ, chiến sĩ hải quân, cảnh sát biển và công nhân dầu khí phải thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển. Tính đến ngày 6-3, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 95,57%, trong đó nhiều khu vực đạt 100%.

Từ kết quả này, Ủy ban bầu cử TPHCM rút ra nhiều kinh nghiệm quan trọng. Trước hết, cấp ủy, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, thành phố, các quy định pháp luật. Đồng thời, thường xuyên rà soát, điều chỉnh, cập nhật danh sách cử tri, đảm bảo không bỏ sót cử tri. Công tác vận động, tuyên truyền cũng được đẩy mạnh, khuyến khích cử tri tìm hiểu tiểu sử và chương trình hành động của người ứng cử; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc tham gia bầu cử.

Cùng với đó, công tác chuẩn bị bầu cử phải được thực hiện thống nhất tại các khu vực bỏ phiếu, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi để ngày bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân. Các tổ chức phụ trách bầu cử có kế hoạch phân công cụ thể, rõ ràng các nhiệm vụ, công việc cần triển khai trước, trong và sau ngày bầu cử; xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Điều này nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

Đảm bảo quyền bầu cử của cử tri

- Chỉ còn vài ngày nữa đến ngày bầu cử (15-3), những nhiệm vụ trọng tâm nào được tập trung để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định, an toàn và dân chủ, thưa bà?

- Ủy ban bầu cử TPHCM đang tiếp tục tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức bầu cử.

Đồng chí Dương Anh Đức (thứ hai từ trái sang), Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Ủy viên Ủy ban bầu cử TPHCM, khảo sát, kiểm tra các khu vực bỏ phiếu tại phường An Đông.

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau ngày bầu cử, hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm tiếp cận thông tin. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả việc đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, phòng, chống tấn công mạng, bảo vệ dữ liệu bầu cử. Đồng thời theo dõi tiến độ, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị các điều kiện cần thiết đảm bảo công tác tổ chức ngày bầu cử 15-3.

Công an TPHCM lãnh đạo, chỉ đạo công an cấp xã phối hợp UBND cấp xã thường xuyên rà soát nhân khẩu, trạng thái thực tế cư trú của người dân để lập danh sách cử tri, in thẻ cử tri trên địa bàn, nhất là tại các khu vực có biến động dân cư lớn như khu nhà trọ, chung cư, khu công nghiệp, khu chế xuất... Hoạt động này nhằm đảm bảo không bỏ sót cử tri và phát thẻ cử tri theo đúng thời gian quy định.

Ở cơ sở, Ủy ban bầu cử cấp xã tập trung chuẩn bị cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, thông tin liên lạc tại các điểm bỏ phiếu; đẩy mạnh tuyên truyền để cử tri nắm rõ thời gian, địa điểm và quy trình bỏ phiếu.

Theo bà Phạm Thị Thanh Hiền, TPHCM đã triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội phục vụ cuộc bầu cử. Tại các địa phương, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội đang được triển khai. Các lực lượng được phân công nhiệm vụ cụ thể, chủ động nắm tình hình, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống liên quan đến công tác bầu cử. Thành phố cũng xây dựng các phương án về kinh phí bầu cử, phòng, chống dịch, ứng phó thiên tai, bảo đảm môi trường và an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thông suốt.

- Việc lập danh sách và in thẻ cử tri được thực hiện trên nền tảng dữ liệu dân cư. Thành phố đã thực hiện việc này ra sao để bảo đảm chính xác, đầy đủ quyền bầu cử của công dân?

- Để đảm bảo tất cả cử tri đủ điều kiện được tham gia bỏ phiếu, Ủy ban bầu cử TPHCM đã chỉ đạo Công an TPHCM phối hợp các địa phương rà soát, điều chỉnh, cập nhật danh sách cử tri bảo đảm tiến độ và chuẩn hóa thông tin cử tri để không bỏ sót cử tri trên địa bàn quản lý. Công an TPHCM cũng cung cấp dữ liệu về dân cư của từng đơn vị hành chính cấp xã để phục vụ công tác bầu cử. Đồng thời, triển khai phần mềm Quản lý cử tri nhằm tối ưu hóa thời gian thực hiện công tác phân chia, rà soát danh sách cử tri, đảm bảo tính khách quan và minh bạch của dữ liệu. Cùng với đó, hướng dẫn các địa phương khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID phục vụ công tác bầu cử trong quá trình lập danh sách cử tri, in thẻ cử tri. Ở địa phương, danh sách cử tri được niêm yết công khai tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi việc niêm yết để người dân kiểm tra, đối chiếu.

Ngoài ra, các cơ quan truyền thông của thành phố đã chủ động đổi mới hình thức tuyên truyền, thiết kế bộ đồ họa tuyên truyền về cuộc bầu cử. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ ý nghĩa, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các nguyên tắc bầu cử; hình thức thể hiện hiện đại, trực quan, dễ tiếp cận, phù hợp triển khai trên các nền tảng số, màn hình LED và hệ thống thông tin cơ sở. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và tạo sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân.

