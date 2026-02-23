Các nước cảnh báo công dân sau khi trùm ma túy bị tiêu diệt

Nhiều hãng hàng không Mỹ và Canada tiếp tục hủy hàng chục chuyến bay đến các địa điểm của Mexico, trong bối cảnh bạo lực bùng phát sau khi lực lượng an ninh Mexico tiêu diệt trùm ma túy Nemesio Oseguera Cervantes, biệt danh El Mencho.

Bạo lực bùng phát khắp nơi tại Mexico. Ảnh: Getty Images

Các hãng hàng không của Mỹ và Canada như American Airlines, Southwest, Delta Airline, Alaska Airlines, Air Canada, WestJet... ngày 23-2 thông báo tạm ngừng các chuyến bay tới Puerto Vallarta, Guadalajara và Manzanillo…

Bộ Ngoại giao Anh đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp khi các chuyến bay bị hủy do bạo lực của các băng đảng ma túy. Hàng ngàn du khách đang bị mắc kẹt tại khu nghỉ dưỡng Puerto Vallarta sau vụ giết chết trùm ma túy El Mencho.

Bạo lực bùng phát khắp nơi tại Mexico. Ảnh: EPA

Trong khi đó, chính phủ Mỹ, Anh, Canada đã phát cảnh báo an ninh đối với công dân đang ở Mexico, do các chiến dịch an ninh quy mô lớn, tình trạng phong tỏa đường bộ và hoạt động tội phạm tại nhiều khu vực.

Các nước cũng khuyến cáo công dân tại Mexico hạn chế ra ngoài, tránh tụ tập nơi đông người và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền sở tại.

Hiện trường trùm ma túy Nemesio Oseguera Cervantes bị tiêu diệt ở Guadalajara, Jalisco, Mexico. Ảnh: Getty Images

Trước đó, ngày 22-2, trong một chiến dịch quân sự tại thị trấn Tapalpa, lực lượng an ninh Mexico với sự hỗ trợ của Mỹ đã tiêu diệt Nemesio Oseguera Cervantes, thủ lĩnh băng nhóm Jalisco New Generation Cartel (CJNG) - một trong những tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất tại Mexico và khu vực Mỹ Latinh.

Sau vụ tiêu diệt, bạo lực bùng phát do trả thù trên khắp tiểu bang.

HẠNH CHI