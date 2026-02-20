Ukraine tấn công các sở chỉ huy và trung tâm hậu cần của Nga

Ngày 20-2, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, lực lượng nước này đã tấn công nhiều sở chỉ huy quân sự và trung tâm hậu cần của Nga tại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo tự hành 2S22 Bohdana nhằm vào nhân lực và trang thiết bị của Nga tại khu vực Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk ngày 23-1. Ảnh: Ukrinform

Theo tờ The Kyiv Independent, Ukraine mô tả các cuộc tấn công này là một phần của các biện pháp có hệ thống nhằm làm suy giảm năng lực tấn công của Nga.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, lực lượng nước này đã tấn công trúng một số mục tiêu tại các khu vực ở tỉnh Zaporizhzhia, gồm một sở chỉ huy thiết bị bay không người lái gần thị trấn Zlatopil, một kho hậu cần gần làng Bohdanivka và một căn cứ sửa chữa gần làng Rozivka.

Lực lượng Ukraine cũng tấn công khu tập trung binh sĩ Nga gần làng Stepnohirsk.

Tại các khu vực ở tỉnh Kherson, lực lượng Ukraine đã tấn công một sở chỉ huy và quan sát cùng khu vực tập trung binh sĩ gần Liubymivka và trên đảo Tendra.

Lực lượng Ukraine cũng tấn công thêm hai kho hậu cần tại Crimea và tại khu vực tỉnh Luhansk do Nga kiểm soát.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết họ đang làm rõ mức độ thiệt hại và thương vong của phía Nga.

Ukraine thường xuyên tấn công các cơ sở quân sự cũng như hạ tầng dầu mỏ của Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Nga đã đánh chặn và phá hủy 149 thiết bị bay không người lái của Ukraine rạng sáng 20-2.

Theo TTXVN