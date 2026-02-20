Hoàng gia Anh đối mặt khủng hoảng lớn sau vụ cựu hoàng tử Andrew bị bắt

Vua Charles giữ khoảng cách với cựu hoàng tử Andrew, trong khi Hoàng gia Anh đối mặt cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ sau cái chết của Công nương Diana.

Andrew Mountbatten-Windsor (trái) trò chuyện với Quốc vương Charles khi cả hai rời Nhà thờ Westminster ở London vào tháng 9. Ảnh: CNN

Tuyên bố từ Vua Charles được đưa ra nhanh chóng và dứt khoát. “Các cơ quan chức năng có sự ủng hộ và hợp tác đầy đủ, trọn vẹn của chúng tôi… pháp luật phải được thực thi”, thông cáo nêu rõ.

Bản tuyên bố dài chưa đầy 100 từ, được công bố dưới danh nghĩa cá nhân của Nhà vua, thể hiện lập trường rõ ràng: “Gia đình tôi và tôi sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ và phụng sự đối với tất cả các bạn”.

Kể từ khi lên ngôi năm 2022, Vua Charles được cho là đã hành động quyết đoán hơn trong việc xử lý em trai. Trước khi tước bỏ danh xưng “hoàng tử” và buộc Andrew rời khỏi điền trang hoàng gia ở Windsor vào tháng 10, ông đã cân nhắc nhiều phương án liên quan đến nơi cư trú của Andrew.

Đáng chú ý, trong tuyên bố hôm 19-2, Vua Charles không trực tiếp gọi Andrew là “em trai”.

Theo một nguồn tin hoàng gia, Nhà vua và Cung điện Burkingham không được báo trước về việc Andrew bị bắt. Việc bắt giữ với cáo buộc “hành vi sai trái trong khi thi hành công vụ” không đồng nghĩa với việc có tội, song đánh dấu thêm một bước sa sút nghiêm trọng trong hành trình mất uy tín kéo dài nhiều năm của ông Andrew.

Cảnh sát cho biết ông đã được thả nhưng vẫn trong diện điều tra. Hiện chưa có cáo buộc chính thức nào được đưa ra.

Trong khi đó, Andrew chưa công khai phản hồi về các cáo buộc mới nhất sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố hàng triệu tài liệu liên quan đến Epstein. Ông nhiều lần phủ nhận mọi hành vi sai trái và khẳng định chưa từng chứng kiến hay nghi ngờ các hành vi mà Epstein bị cáo buộc.

Tuy nhiên, những diễn biến hôm 19-2 - bắt đầu bằng đoàn xe cảnh sát không biển hiệu xuất hiện tại nơi ở tạm thời của Andrew tại Sandringham đúng vào sinh nhật lần thứ 66 của ông – đã đẩy Hoàng gia Anh vào một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất trong nhiều thập niên.

Tin liên quan Cảnh sát Anh bắt giữ em trai Vua Charles với cáo buộc gửi tài liệu mật của chính phủ cho Epstein

Theo TTXVN