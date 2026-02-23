Hungary ra tối hậu thư cho EU và Ukraine

Ngày 22-2, Hungary cảnh báo sẽ cản trở việc thông qua gói trừng phạt thứ 20 của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga, nếu Ukraine không khôi phục việc vận chuyển dầu thô sang nước này qua đường ống Druzhba.

Công nhân vận hành máy móc tại nhà máy lọc dầu Danube ở Szazhalombatta, Hungary. Ảnh: THX

Theo Tân Hoa xã, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết, Budapest sẽ phản đối gói trừng phạt tại cuộc họp các ngoại trưởng EU ở Brussels và giữ nguyên lập trường cho đến khi dòng dầu được nối lại.

Thủ tướng Viktor Orban cũng khẳng định Hungary không “đứng nhìn” trong khi tuyến ống Druzhba bị chặn, đồng thời cam kết bảo đảm nguồn cung nhiên liệu trong nước và sẽ có biện pháp đáp trả thích đáng cho tới khi việc vận chuyển được nối lại.

Đầu tháng này, EU đã đề xuất gói trừng phạt mới nhằm vào lĩnh vực ngân hàng và năng lượng của Russia - gói thứ 20 kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát ngày 24-2-2022. Theo quy định, gói trừng phạt chỉ có hiệu lực khi toàn bộ 27 quốc gia thành viên nhất trí thông qua.

Đường ống Druzhba vận chuyển dầu từ Nga sang Trung Âu qua lãnh thổ Ukraine đã nhiều lần bị gián đoạn kể từ năm ngoái. Ukraine cho biết đường ống đã bị hư hại do các cuộc không kích của Nga ngày 27-1, trong khi phía Hungary khẳng định hiện “không có trở ngại kỹ thuật hay thực tế” nào và cho rằng Kiev chưa nối lại dòng chảy vì lý do chính trị.

Để ứng phó, Hungary đã giải phóng một phần dự trữ dầu chiến lược và tìm nguồn thay thế qua đường biển. Budapest cũng tuyên bố đã ngừng xuất khẩu dầu diesel sang Ukraine - chiếm khoảng 10% nhu cầu nhập khẩu diesel của Kiev, đồng thời tìm cách ngăn cản khoản vay 90 tỷ EUR (hơn 106 tỷ USD) của EU dành cho Ukraine.

MINH CHÂU