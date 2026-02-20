Tướng Mỹ tiết lộ Indonesia sẽ đảm nhiệm vị trí Phó chỉ huy ISF ở Gaza

Một quan chức quân đội Mỹ tiết lộ, Indonesia sẽ đảm nhiệm vai trò Phó chỉ huy Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) theo kế hoạch hòa bình cho Gaza.

Binh sĩ Indonesia tại Lễ tổng duyệt diễu binh kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Indonesia (TNI) ở Jakarta, ngày 3-10-2024. (Ảnh tư liệu: THX/TTXVN)

Thiếu tướng Jasper Jeffers, Chỉ huy của ISF mới được thành lập theo thỏa thuận hòa bình Gaza, ngày 19-2 chia sẻ: “Tôi đã đề nghị và Indonesia chấp nhận vị trí phó chỉ huy của ISF. Với những bước đi đầu tiên này, chúng tôi sẽ góp phần mang lại nền an ninh cần thiết cho Gaza để hướng tới tương lai thịnh vượng và hòa bình bền vững”.

Trong khi đó, kênh CNA (Singapore) dẫn lời Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, người đang ở Washington tham dự phiên họp của Hội đồng Hòa bình về Gaza, cho biết ông sẽ triển khai quân đội đến Gaza tham gia ISF trong vòng hai tháng tới.

Tổng thống Prabowo Subianto bổ sung rằng, một nhóm tiền trạm có thể được cử đến Gaza để lập bản đồ khu vực và tiến hành phân tích rủi ro.

Tổng thống Prabowo Subianto đồng thời nhắc lại rằng, Indonesia đã được giao vai trò lãnh đạo. Hãng thông tấn Antara dẫn lời ông Prabowo xác nhận: “Họ đề nghị chúng tôi làm phó chỉ huy”. Ông đồng thời cho biết thêm, chính phủ sẽ bổ nhiệm sĩ quan giỏi nhất cho vị trí này.

Trước đó, Indonesia tuyên bố sẵn sàng điều động tới 8.000 binh sĩ đến Gaza vào tháng 4 để tham gia ISF, trở thành quốc gia đầu tiên công khai cam kết điều động quân đội tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình này.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Indonesia - Tướng Maruli Simanjuntak - ngày 9-2 chia sẻ rằng có thể sẽ huy động từ 5.000 đến 8.000 binh sĩ, mặc dù kế hoạch vẫn còn mang tính dự kiến.

Thiếu tướng Jasper Jeffers cho biết, ISF có nhiệm vụ đảm bảo ổn định ở Gaza, với các lực lượng dự kiến sẽ được triển khai trên năm khu vực riêng biệt. Mỗi khu vực sẽ được giao một lữ đoàn ISF.

Thiếu tướng Jeffers cũng tiết lộ rằng, lực lượng này có kế hoạch dài hạn đào tạo khoảng 12.000 sĩ quan cảnh sát Palestine tại Gaza cùng 20.000 binh sĩ. Việc huấn luyện cho ISF và lực lượng cảnh sát Palestine sẽ diễn ra ở Ai Cập và Jordan.

Một số chương trình huấn luyện đã được triển khai nhằm chuẩn bị cho cảnh sát Palestine được điều động tới Gaza theo kế hoạch hòa bình 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Kế hoạch này cho phép triển khai ISF tạm thời, phối hợp và hỗ trợ lực lượng cảnh sát do Ủy ban Quốc gia về Quản lý Gaza (NCAG) quản lý.

Theo TTXVN