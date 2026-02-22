Mỹ - Nhật Bản thảo luận về "răn đe mở rộng"

Theo thông tin Chính phủ Nhật Bản và Mỹ công bố ngày 22-2, hai nước đã tổ chức cuộc thảo luận cấp cao giữa quan chức ngoại giao và quốc phòng vào ngày 19-2, tại Washington về vấn đề "răn đe mở rộng" - cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ Nhật Bản bằng các lực lượng quân sự, bao gồm cả sức mạnh hạt nhân.

Quang cảnh cuộc thảo luận. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO NHẬT BẢN

Theo hãng tin Kyodo, hai bên cùng thống nhất nhận định rằng vị thế và chiến lược hạt nhân của Mỹ đóng vai trò quan trọng trong việc răn đe các hành vi xâm lược khu vực và sẵn sàng ứng phó khi cần thiết. Một cuộc diễn tập sa bàn định kỳ cũng đã được thực hiện.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New Start) - thỏa thuận cắt giảm hạt nhân duy nhất còn lại giữa Mỹ và Nga vừa hết hạn trong tháng này, hai bên cũng đã thảo luận về vấn đề kiểm soát vũ khí. Phía Mỹ bày tỏ quan điểm cần có một khuôn khổ đa phương, dựa trên đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc xây dựng một hiệp ước mới.

Trong khi đó, phía Nhật Bản nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có sự tham gia của cả Nga và Trung Quốc. Hai nước cũng tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

Tin liên quan Chương mới trong quan hệ Mỹ - Nhật Bản

MINH CHÂU