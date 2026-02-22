Tổng thống Mỹ tiếp tục nâng mức thuế toàn cầu lên 15%

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: GETTY IMAGES

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump khẳng định mức thuế trên sẽ có hiệu lực ngay lập tức và “đã được kiểm chứng về mặt pháp lý”. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng mô tả phán quyết trước đó của Tòa án Tối cao nhằm hạn chế chính sách thuế quan của mình là một “quyết định chống lại nước Mỹ”.

Trước đó, ngay sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế nhập khẩu đối ứng diện rộng của Tổng thống Donald Trump dựa trên Đạo luật Quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA), Tổng thống Mỹ thông báo ông đã ký sắc lệnh áp mức thuế toàn cầu mới 10% theo điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, với hiệu lực bắt đầu từ ngày 24-2.

Trong đó, miễn trừ một danh sách dài các sản phẩm khỏi việc bị áp mức thuế mới, bao gồm thịt bò, cà chua, cam, dược phẩm, xe chở khách và một số khoáng sản quan trọng. Các sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh của thỏa thuận thương mại với Canada và Mexico cũng thuộc diện miễn trừ.

Theo kênh CNBC, điều luật 122 cho phép Tổng thống Mỹ áp mức thuế quan lên đến 15% trong tối đa 150 ngày để giải quyết tình trạng thâm hụt thương mại. Sau thời hạn này, mọi quyết định gia hạn cần phải được Quốc hội chấp thuận. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump khẳng định ông sẽ tìm cách khác để áp thuế mà không cần qua Quốc hội.

MINH CHÂU