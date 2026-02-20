Tổng thống Donald Trump ra thời hạn để Iran đạt thỏa thuận với Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, Iran có khoảng 10 ngày để đạt được một thỏa thuận với Washington, nếu không có thể phải đối mặt với các đòn tấn công quân sự tiếp theo.

Tàu sân bay Mỹ Abraham Lincoln tại vùng Vịnh. Ảnh: US NAVY

Phát biểu ngày 19-2, tại hội nghị khai mạc Hội đồng Hòa bình ở Washington, Tổng thống Trump nhấn mạnh Mỹ và Iran cần đạt được một “thỏa thuận có ý nghĩa”. Ông cho rằng các cuộc không kích chung của Mỹ và Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6-2025 đã mở đường cho lệnh ngừng bắn tại Gaza. Theo Al Jazeera, Tổng thống Trump nói: “Có thể chúng ta sẽ phải tiến thêm một bước nữa, hoặc có thể không. Có thể chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận. Mọi người sẽ biết trong khoảng 10 ngày tới”.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ và Iran tiến hành vòng đàm phán gián tiếp thứ hai. Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết hai bên đã đạt “tiến triển tốt” tại Geneva và thống nhất được các “nguyên tắc định hướng” cho một thỏa thuận.

Hiện Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự tại vùng Vịnh, triển khai hai tàu sân bay cùng hàng chục chiến đấu cơ. Về phần mình, Iran tuyên bố sẵn sàng hạn chế làm giàu uranium và chấp nhận cơ chế thanh sát quốc tế nghiêm ngặt, song phản đối yêu cầu của Washington về việc chấm dứt hoàn toàn hoạt động làm giàu cũng như hạn chế chương trình tên lửa, vốn được Tehran coi là nguyên tắc phòng thủ không thể thương lượng.

HUY QUỐC