Mỹ cho Iran 48 giờ để gửi đề xuất thỏa thuận hạt nhân

Ngày 22-2, trang Axios dẫn nguồn tin từ một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, các nhà đàm phán của nước này sẵn sàng tổ chức đàm phán với Iran vào ngày 27-2 tại Geneva, Thụy Sĩ nếu Tehran gửi đề xuất chi tiết về thỏa thuận hạt nhân trong 48 giờ tới.

Hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ là ông Steve Witkoff (trái) và ông Jared Kushner.

Quan chức trên cho biết, Washington đang chờ đợi đề xuất của Tehran. Các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner - những người khuyên Tổng thống Donald Trump nên dành cơ hội cho giải pháp ngoại giao trước khi ra lệnh tấn công, dự kiến sẽ có mặt tại Geneva vào ngày 27-2 nếu phía Iran gửi đề xuất ngay trong đầu tuần này.

Washington nêu rõ nỗ lực ngoại giao hiện nay có thể là cơ hội cuối cùng mà Tổng thống Mỹ trao cho Iran trước khi phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn của Mỹ và Israel, có thể nhắm trực tiếp vào lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei.

Quan chức này cũng xác nhận rằng Mỹ và Iran có thể thảo luận về khả năng đạt được một thỏa thuận tạm thời trước khi đi đến một thỏa thuận hạt nhân toàn diện.

Các cố vấn của Tổng thống Donald Trump xác nhận, ông chủ Nhà Trắng có thể thay đổi lập trường và ra lệnh tấn công bất cứ lúc nào, nhưng nhiều cố vấn trong đội ngũ của ông đang khuyến nghị kiên nhẫn.

