Ukraine cáo buộc Nga tấn công cơ sở năng lượng

Ngày 22-2, báo The Straits Times (Singapore) dẫn nguồn tin từ quân đội và giới chức Ukraine cho biết hàng chục máy bay không người lái cùng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình của Nga đã tấn công vào các cơ sở năng lượng của Ukraine.

UK.jpg
Một vụ phóng tên lửa Flamingo. Ảnh: FIRE POINT

Theo các nguồn tin trên, Nga đã phóng 50 tên lửa và 297 máy bay không người lái trong các đợt tấn công trong đêm 21-2, nhắm vào Kiev và khu vực xung quanh thủ đô của Ukraine, thành phố cảng Odesa và khu vực miền trung Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho hay các cuộc tấn công cũng nhằm vào các vùng Dnipro, Kirovohrad, Mykolaiv, Poltava và Sumy. Riêng tại Kiev, ít nhất 1 người đã thiệt mạng, 5 người bị thương, hàng chục ngôi nhà bị hư hại. Hiện Moscow chưa đưa ra bình luận gì về thông tin từ phía Kiev.

Diễn biến mới nhất xuất hiện chỉ một ngày sau khi Ukraine thông báo đã sử dụng tên lửa hành trình Flamingo để tấn công nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo liên lục địa Votkinsk nằm ở Cộng hòa Udmurt thuộc Nga.

Nhà máy Votkinsk là một trong những trung tâm quan trọng nhất của tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga. Đây là nơi sản xuất tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-24 Yars, Yars-S và Yars-M, tên lửa đạn đạo ZM-30 (R-30) Bulava dành cho tàu ngầm, tên lửa đạn đạo 9M723-1 dành cho hệ thống Iskander-M cũng như 9-S-7760 cho hệ thống Kinzhal phóng từ máy bay.

MINH CHÂU

