Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ loạt thuế đối ứng toàn cầu của Tổng thống Trump

Ngày 20-2 (giờ Washington), Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết bác bỏ loạt thuế đối ứng quy mô lớn mà Tổng thống Donald Trump áp đặt đối với hàng hóa nhập khẩu từ hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Tổng thống Mỹ Donal Trump công bố mức thuế đối ứng toàn cầu hồi tháng 4-2025. Ảnh: AL JAZEERA

Với số phiếu 6/3, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ chính sách thuế của chính quyền Tổng thống Trump vì cho rằng không có cơ sở pháp lý phù hợp.

Vụ việc được đưa lên Tòa án Tối cao sau khi Nhà Trắng đề nghị cơ quan này lật ngược phán quyết trước đó của một tòa phúc thẩm liên bang. Trước đó, tháng 8-2025, một tòa phúc thẩm Mỹ đã kết luận phần lớn các mức thuế do Tổng thống Trump ban hành là bất hợp pháp, song vẫn tạm thời cho phép duy trì hiệu lực trong khi chờ xem xét tiếp theo.

Hồi tháng 4-2025, trong sự kiện mà Tổng thống Trump gọi là “Ngày giải phóng”, ông đã công bố áp thuế đối ứng với gần như toàn bộ các quốc gia, cho rằng Mỹ đã bị các đối tác “lợi dụng” trong thương mại. Ông Trump cũng sử dụng thuế quan như công cụ gây sức ép, yêu cầu Trung Quốc, Mexico và Canada tăng cường kiểm soát nhập cư và ngăn chặn ma túy fentanyl vào Mỹ.

Tổng thống Trump tin tưởng biện pháp này sẽ thúc đẩy sản xuất trong nước, tăng nguồn thu ngân sách và khuyến khích người tiêu dùng sử dụng hàng hóa do Mỹ sản xuất. Ông cũng cho rằng mức thuế đối ứng là cách thu hẹp thâm hụt thương mại của Mỹ với các đối tác. Thay vì trình Quốc hội phê chuẩn, chính quyền Tổng thống Trump đã viện dẫn Đạo luật quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế năm 1977 (IEEPA), tuyên bố tình trạng khẩn cấp để có thể ban hành sắc lệnh áp thuế ngay lập tức, qua đó bỏ qua quy trình lập pháp thông thường.

Nhiều mức thuế của từng đối tác sau đó đã được điều chỉnh hoặc trì hoãn sau khi công bố.

KHÁNH MINH