Các trang sách tái hiện những ngày Bác Hồ ở Pác Bó

Cách đây 85 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi đó là đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã vượt qua cột mốc 108, về đến Pác Bó (tỉnh Cao Bằng), khởi đầu cho những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Sau 30 năm bôn ba đi tìm đường cứu nước, vào ngày 28-1-1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh về đến Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng (nay là xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng). Đây là sự kiện đặc biệt, ngoài đánh dấu bước chân đầu tiên của Người trên mảnh đất quê hương sau hàng chục năm đi xa, còn khởi đầu cho những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Thời gian qua, NXB Kim Đồng đã có nhiều ấn phẩm giúp bạn đọc hiểu thêm về những tháng ngày đầu tiên Bác trở về Tổ quốc hoạt động cách mạng tại Pác Bó.

"Hồ Chí Minh - Một con người và một dân tộc" từng được xuất bản tại Italy cách đây 58 năm

Đọc những cuốn sách như Kể chuyện Bác Hồ, Hồ Chí Minh - Một con người và một dân tộc, bạn đọc sẽ hiểu rõ hơn về bối cảnh xã hội trong nước và quốc tế, dẫn tới quyết định của Bác và Ban Thường vụ Trung ương Đảng về nước.

"Kể chuyện Bác Hồ" do Nhóm biên soạn gồm: Hoàng Nguyên Cát - Trần Hà - Lê Phương Liên

Trường ca "Theo chân Bác" của nhà thơ Tố Hữu

Trong Theo dấu chân Người, GS-TS Trình Quang Phú đã kể lại những tháng ngày của Bác ở Pác Bó một cách ngắn gọn, súc tích: “Trong những ngày ở hang Pác Bó, sáng nào Bác cũng dậy rất sớm và gọi mọi người cùng dậy. Bác tập thể dục rất đều, tập xong lạnh mấy cũng đi tắm suối, rồi bắt đầu làm việc. Khi Bác khai hội, khi Bác nghiên cứu, khi Bác xuống làng nói chuyện với đồng bào, có khi Bác đi lấy củi. Bữa cơm của Bác chỉ có chút thịt muối hoặc con cá con vừa bắt được dưới suối…”

Tác phẩm "Theo dấu chân Người" của GS-TS Trình Quang Phú

Trong thời gian hoạt động bí mật tại núi rừng Pác Bó, Bác Hồ đã đào tạo, giác ngộ nhiều cán bộ, quần chúng tham gia hoạt động cách mạng. Trong số đó, có bà Nông Thị Trưng, một phụ nữ dân tộc Tày. Những kỷ niệm được bà kể lại trong cuốn hồi ký Những ngày sống gần Bác.

"Những ngày sống gần Bác" là hồi ký của bà Nông Thị Trưng, do Phùng Lê và Hoàng Hải ghi

Trong cuốn sách, tác giả Nông Thị Trưng cũng chia sẻ một kỷ niệm rất thú vị về nguồn gốc bốn câu thơ: “Vở này ta tặng cháu yêu ta/ Tỏ chút lòng yêu cháu gọi là/ Mong cháu ra công mà học tập/ Mai sau cháu giúp nước non nhà”. Rất nhiều người có thể đã thuộc lòng câu thơ tự bao giờ, nhưng có lẽ ít ai biết rằng, đây chính là bốn câu thơ Bác viết tặng bà Nông Thị Trưng.

Trong những câu chuyện gần gũi, sinh động ghi dấu những tháng ngày đầu tiên Bác trở về Tổ quốc hoạt động cách mạng tại Pác Bó góp phần giúp bạn đọc hiểu hơn về tác phong làm việc khoa học, cũng như lối sống giản dị của Bác. Thông qua những cuốn sách viết về Bác Hồ là cách thức để việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lan tỏa một cách tự nhiên tới thanh niên, thiếu nhi cả nước.

QUỲNH YÊN