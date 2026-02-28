"Nơi yêu thương là nhà" và hành trình tạo dựng hạnh phúc

Ngày 28-2, tại Chi nhánh NXB Phụ nữ Việt Nam (số 16, đường Alexandre De Rhodes, phường Sài Gòn, TPHCM) diễn ra chương trình giao lưu ra mắt ấn phẩm Nơi yêu thương là nhà của 3 tác giả: Phạm Thị Thúy, Dương Ngọc Hân và Uyên Đào.

TS Phạm Thị Thúy là người đã có 25 năm kinh nghiệm tham vấn tâm lý về tình yêu, hôn nhân, gia đình; Dương Ngọc Hân với 28 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực biên tập và cố vấn xuất bản; Uyên Đào là ThS truyền thông và là tác giả của nhiều đầu sách dành cho người lớn và thiếu nhi. Cả 3 cùng tìm hiểu, nghiên cứu về tâm lý và cùng đóng góp vào cuốn sách này.

Ấn phẩm "Nơi yêu thương là nhà" với sự góp mặt của 3 tác giả: Phạm Thị Thúy, Dương Ngọc Ngân và Uyên Đào

Chia sẻ tại chương trình, TS Phạm Thị Thúy cho biết, ngày nay, có rất nhiều gia đình đổ vỡ vì những lý do rất nhỏ, đôi khi cãi nhau rồi xa dần, mất kết nối dần dẫn đến ly thân, ly hôn, thậm chí bạo lực, ngoại tình. “Từ thực tế công việc tham vấn tâm lý, tôi trăn trở làm sao để có thể tạo dựng một tổ ấm, một gia đình hạnh phúc, để mỗi người được hạnh phúc trong tổ ấm của mình, để mỗi đứa trẻ được lớn lên trong hạnh phúc”, TS Phạm Thị Thúy cho biết.

Nơi yêu thương là nhà dày 200 trang, được chia thành 2 chương: Giữ gìn và làm giàu “khó báu” và Hành trình hạnh phúc. Sách vừa là nền tảng khoa học tâm lý vừa mang đến những kỹ năng thực hành. Với cách viết gần gũi, dễ hiểu mang tính ứng dụng cao, nhóm tác giả mong muốn gửi thông điệp: Hạnh phúc đến từ những điều nhỏ bé. Và hạnh phúc là một hành trình, không ai tự nhiên có hạnh phúc.

Hai tác giả Phạm Thị Thúy và Dương Ngọc Hân (từ trái qua) chia sẻ tại chương trình

Dù là một chuyên gia tham vấn tâm lý về tình yêu, hôn nhân, gia đình nhưng TS Phạm Thị Thúy cho biết, vợ chồng chị từng có giai đoạn khó khăn, suýt ly hôn nhưng hai vợ chồng đã vượt qua được biến cố đó, đã là một gia đình phục hồi và có được hạnh phúc như hôm nay. Từ câu chuyện của bản thân, TS Phạm Thị Thúy bày tỏ: “Chúng ta có mặt bên nhau không dễ dàng gì, tất cả các gia đình đều tương tự vậy. Không có gia đình nào là không có biến cố, không có gia đình nào là không có lúc mâu thuẫn, và có lúc tưởng như phải xa nhau”.

TS Lý Thị Mai (trái) chia vui cùng nhóm tác giả tại chương trình

Đồng quan điểm, tác giả Dương Ngọc Hân cũng cho rằng, tất cả các mối quan hệ luôn luôn có xung đột, luôn luôn có những điều bất như ý. Xu hướng chung là thường né tránh, nén lại đến một lúc nó đầy và vấn đề bùng lên dẫn đến những hậu quả khó lường.

“Một mối quan hệ cũng giống như một ngôi nhà, dù đẹp như thế nào thì vẫn có rác. Quan trọng là chúng ta phải dọn rác ngay từ đầu, phải siêng năng dọn dẹp giữ cho ngôi nhà đó luôn sạch đẹp”, tác giả Dương Ngọc Hân gửi gắm.

QUỲNH YÊN