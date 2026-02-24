“Rạng rỡ Việt Nam” lan tỏa niềm tin và khát vọng phát triển mới

Sáng 24-2, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách Rạng rỡ Việt Nam - Dấu ấn thành tựu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ấn phẩm nhằm tổng kết những thành tựu to lớn, nổi bật của đất nước trong nhiệm kỳ Đại hội XIII trên các lĩnh vực.

PGS-TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, cuốn sách với hệ thống luận cứ khoa học, số liệu và tư liệu phong phú làm rõ những bước tiến của Việt Nam trong 5 năm qua; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự điều hành của Chính phủ; sự đồng hành của Quốc hội và tinh thần đoàn kết toàn dân tộc; qua đó thể hiện phương châm “ý Đảng hợp lòng dân”.

PGS-TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng sách cho các cá nhân, tập thể

Cuốn sách gồm ba phần. Phần I khắc họa các thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh vực như hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; ổn định kinh tế vĩ mô; thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phát huy giá trị văn hóa, con người; củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế. Phần II khẳng định vai trò, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam sau 40 năm đổi mới. Phần III dự báo bối cảnh thế giới, nhận diện thời cơ, thách thức, làm rõ triển vọng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045, đồng thời phản ánh niềm tin của cộng đồng quốc tế và kiều bào đối với con đường phát triển của Việt Nam.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm phát biểu tại lễ ra mắt sách

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm đánh giá cuốn sách là công trình tổng kết công phu, có chiều sâu lý luận và giá trị thực tiễn; góp phần lan tỏa niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới, đồng thời là tài liệu phục vụ công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng.

MAI AN