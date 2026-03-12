Khơi dậy lòng trắc ẩn từ "Vũ trụ của tâm"

Tập hợp câu chuyện và góc nhìn của 8 người Việt Nam có tầm ảnh hưởng quốc tế trong nhiều lĩnh vực, cuốn sách " Vũ trụ của tâm" hướng người đọc đến một cuộc sống chất lượng cao, đặc biệt là giàu lòng trắc ẩn.

Ngày 12-3, tại TPHCM, GG Corporation tổ chức chương trình giao lưu ra mắt ấn phẩm Vũ trụ của tâm (NXB Dân trí). Sách mang đến chân dung của 8 người Việt Nam có tầm ảnh hưởng quốc tế trong nhiều lĩnh vực như: âm nhạc (nhạc sĩ Niels Lan Doky, NSND Bùi Công Duy, đạo diễn Phạm Hoàng Nam, nhạc sĩ Quốc Trung); văn học (tác giả Nguyễn Tường Bách, Xuân Phượng); y khoa (PGS-TS-BS Phan Toàn Thắng); kinh doanh (doanh nhân kiêm nhà hảo tâm Nguyễn Phương Lam).

Mỗi nhân vật trong ấn phẩm "Vũ trụ của tâm" đều đại diện cho những giá trị tích cực và nhân văn của người Việt trên trường quốc tế

Ra đời với mục đích gửi trao những kinh nghiệm sống quý giá, Vũ trụ của tâm vượt ra khỏi hình thức của một tuyển tập chân dung nhân vật để mở ra nhiều góc nhìn mới mẻ về hành trình nội tâm, những kiếm tìm về ý nghĩa sống và cuộc đời phía sau thành bại của những người Việt thành công trên toàn thế giới. Ở họ, “tâm” được xem là nền tảng cho những quyết định và giá trị sống lâu dài.

Điểm chung trong những câu chuyện đó không phải là thành tựu, mà là cách mỗi người tìm thấy “vũ trụ bên trong mình” để tri thức và trách nhiệm gặp nhau, tạo nên những giá trị bền vững cho cuộc sống.

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam (thứ 2 từ phải sang) chia sẻ về vai trò của lòng trắc ẩn tại chương trình

Tại chương trình, khi được hỏi về vai trò của lòng trắc ẩn, đạo diễn Phạm Hoàng Nam cho rằng, lòng trắc ẩn mang ý nghĩa lớn hơn một liệu pháp sống khỏe. “Lối sống viên mãn bao gồm một hệ giá trị phong phú như trí tuệ, tri thức, mạng lưới quan hệ, thời gian, sự chú tâm và đặc biệt là lòng trắc ẩn”, đạo diễn Phạm Hoàng Nam nhấn mạnh.

Vũ trụ của tâm là ấn phẩm đầu tiên thuộc dự án Living Heritage (Di sản cho tương lai), một sáng kiến nhằm lưu giữ và truyền tải nhân sinh quan sâu sắc, quan điểm minh triết của người Việt toàn cầu cho thế hệ tương lai. Sách gồm 2 phiên bản: tiếng Anh (bản điện tử) và tiếng Việt (sách giấy), toàn bộ doanh thu của sách sẽ được đóng góp vào dự án Living Heritage để thúc đẩy và hỗ trợ các sáng kiến về giáo dục, y tế, xã hội tại Việt Nam.

