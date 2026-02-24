Chủ tịch Quốc hội dự Lễ giới thiệu bộ sách luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Chiều 24-2, tại trụ sở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ giới thiệu bộ sách luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham gia không gian trưng bày sách của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao và biểu dương sự hợp tác chặt chẽ, chủ động và đầy trách nhiệm giữa Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong những năm qua.

Với sự nỗ lực, tinh thần làm việc trách nhiệm, cẩn trọng và khẩn trương, ngay sau khi các văn bản luật được Chủ tịch nước ký lệnh công bố, các đồng chí đã biên tập, xuất bản và phát hành.

Năm 2025, Quốc hội đã thông qua 89 luật, thể hiện quyết tâm hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực phát triển đất nước. Riêng tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội thông qua 51 luật, nhiều nhất trong lịch sử lập pháp tại một kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại l ễ giới thiệu bộ sách luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 10

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, bộ sách luật được công bố phát hành hôm nay chính là hiện thực hóa phương châm: “Pháp luật phải đi trước một bước, mở đường cho đổi mới sáng tạo, lấy cuộc sống và lợi ích của nhân dân làm thước đo của chính sách”.

Bộ sách đã bao quát hầu hết các lĩnh vực trọng yếu, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn.

Trong đó, về kinh tế và quản trị quốc gia: tập trung tháo gỡ nút thắt trong quản lý đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao năng lực quản trị...

Về khoa học công nghệ và chuyển đổi số, lần đầu tiên ban hành hệ thống pháp luật đồng bộ gồm Luật Chuyển đổi số, Luật Trí tuệ nhân tạo, Luật Công nghệ cao, khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam trong tiếp cận xu thế mới.

Ở lĩnh vực y tế, giáo dục và an sinh xã hội, các luật hoàn thiện hành lang pháp lý, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Các đại biểu tham dự lễ ra mắt bộ sách

Năm 2026, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị nhà xuất bản tiếp tục tổ chức tốt việc biên tập, xuất bản, tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, luật, tài liệu phục vụ bầu cử; triển khai biên soạn bộ sách Văn kiện Quốc hội toàn tập lần thứ hai, phấn đấu hoàn thành dịp kỷ niệm 85 năm Quốc hội Việt Nam.

Cùng với đó, tăng cường phối hợp cung cấp ấn phẩm cho đại biểu Quốc hội; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tham mưu hoàn thiện dự thảo luật; tập trung chuyển đổi số toàn diện hoạt động xuất bản, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các công đoạn; đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu chụp ảnh cùng cán bộ, nhân viên của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng, phát huy truyền thống hơn 80 năm, tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật sẽ tiếp tục đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.

Tại lễ ra mắt, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Vũ Trọng Lâm cho biết, trong thời gian qua, nhà xuất bản đã phối hợp Văn phòng Quốc hội biên tập, xuất bản 34 đầu sách giới thiệu các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10, bảo đảm chính xác, thống nhất về nội dung, chuẩn mực về hình thức và phát hành kịp thời.

Qua đó, các văn bản luật sớm đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

MAI AN