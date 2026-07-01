Các trường tốp trên, ngành "hot": Điểm xét tuyển sẽ giảm 1-3 điểm

GS-TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Ảnh: MINH THU

GS-TSKH Nguyễn Đình Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, qua phân tích phổ điểm của tất cả các môn, có thể thấy tỷ lệ điểm giỏi năm nay đã giảm hẳn. Môn Ngữ văn, tỷ lệ điểm giỏi (từ 7 trở lên), năm ngoái là 65,4% (những năm trước cũng là 64%-62%, tức là 10 người thì có 6,5 người giỏi Ngữ văn). Nhưng năm nay, tỷ lệ giỏi Ngữ văn chỉ còn 35%. "Tôi cho rằng sự phân hóa đề thi môn Ngữ văn đã có sự chuyển biến rất rõ rệt", GS-TSKH Nguyễn Đình Đức nói.

Cũng theo GS-TSKH Nguyễn Đình Đức, môn Toán, tỷ lệ điểm 8 năm ngoái thấp hơn, tỷ lệ điểm giỏi chưa đến 5%, nhưng năm nay tỷ lệ đó đạt khoảng 11% (những năm trước ở trong mức trên dưới 10%). Tương tự như vậy, điểm giỏi của các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, đặc biệt là môn Sinh học duy trì tỷ lệ ổn định, khoảng 10% trong nhiều năm liền. Đây là những tín hiệu cho thấy có sự phân hóa rất tốt. Với môn Địa lý, GS-TSKH Nguyễn Đình Đức nhận định, năm ngoái và nhiều năm trước có những "mưa điểm 10" và rất nhiều điểm giỏi, thì năm nay tỷ lệ điểm giỏi chỉ trên 2%.

GS-TSKH Nguyễn Đình Đức. Ảnh: MINH THU.

Bên cạnh tỷ lệ điểm giỏi từ 8 trở lên, GS-TSKH Nguyễn Đình Đức cũng dự báo tỷ lệ điểm dưới trung bình. Cụ thể, môn Ngữ văn có tỷ lệ điểm dưới trung bình thấp nhất, 15%. Môn Toán, môn Vật lý tỷ lệ dưới trung bình là 42%; môn Tin học tỷ lệ dưới trung bình là 24%; môn Hóa học tỷ lệ dưới trung bình là hơn 27%; môn Địa lý tỷ lệ dưới trung bình là 50%; môn Lịch sử tỷ lệ dưới trung bình trên 30%.

“Năm nay có sự cải tiến rất tốt về sự phân hóa chất lượng đề thi, thể hiện bằng việc không còn "mưa điểm giỏi” và tỷ lệ điểm trung bình cao”, GS-TSKH Nguyễn Đình Đức nhận xét. Cũng theo ông, kết quả này cho thấy, cùng với nguyên nhân tích cực là phân hóa đề thi, còn một nguyên nhân khác là Bộ GD-ĐT đã mạnh dạn hướng tới việc học thật, nhân tài thật và thông qua đó đánh giá đúng được thực lực, năng lực của thí sinh. GS-TSKH Nguyễn Đình Đức dự đoán, năm nay, các trường top trên, các ngành "hot", điểm sẽ giảm từ 1 đến 3 điểm. Đặc biệt, năm nay, điểm khối C00 sẽ giảm nhiều. Còn với những tổ hợp khác thì biên độ dao động khoảng 1 điểm và sẽ ổn định ở mức từ 15 đến 20 điểm.

"Nhìn vào phổ điểm năm nay, có thể nhận thấy, tỷ lệ các môn STEM điểm dưới trung bình vẫn khá cao. Điều này đòi hỏi cần phải tiếp tục tăng cường thời lượng và tăng cường đổi mới giáo dục STEM", GS-TSKH Nguyễn Đình Đức nói.

Riêng với môn Tiếng Anh, là môn tự chọn từ năm trước, tỷ lệ điểm dưới trung bình môn Tiếng Anh năm ngoái là 45%, năm nay là 50%. Những năm trước đó, môn Tiếng Anh cũng luôn luôn có tỷ lệ dưới trung bình ở mức cao: 42%, 44%. Điều này cho thấy mặc dù đã có rất nhiều tích cực trong việc giảng dạy tiếng Anh và đang tiến tới giảng dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2 trong trường học, nhưng về tổng thể mặt bằng chung toàn quốc, Tiếng Anh vẫn cần phải đầu tư, đổi mới phương pháp mạnh mẽ hơn nữa để các em có một hành trang hội nhập quốc tế.

Trong các môn, Ngữ văn vẫn là môn có tỷ lệ điểm giỏi nhiều nhất và tỷ lệ điểm dưới trung bình ít nhất. Theo GS-TSKH Nguyễn Đình Đức, cần quan tâm hơn nữa tới việc ra đề và đánh giá để môn Ngữ văn không chỉ kiểm tra lại kiến thức các em đã học ở bậc THPT, mà Văn là "người". “Chúng ta có bồi dưỡng về năng lực tư duy, thể lực, trí lực nhưng phải bồi dưỡng cả tâm hồn, tình cảm, cách học văn và văn hóa đọc cho thế hệ trẻ hôm nay nữa. Có như vậy mới đào tạo được con người "vừa hồng vừa chuyên". Việc đổi mới ra đề thi môn Ngữ văn, tôi cho rằng nên có sự cải tiến mạnh mẽ hơn nữa”, GS-TSKH Nguyễn Đình Đức nhận xét.

GS-TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam quan tâm đến phổ điểm môn Tiếng Anh. Đây là môn thi tự chọn, do đó những thí sinh có năng lực Tiếng Anh không tốt sẽ chọn môn tự chọn khác và nhiều thí sinh có khả năng Tiếng Anh tốt sẽ được miễn thi hoặc có một cách quy đổi khác - xu hướng này sẽ ngày càng nhiều. Vì vậy, mặc dù đánh giá khách quan đề Tiếng Anh năm nay “dễ chịu” hơn đề Tiếng Anh năm trước nhưng điểm thi lại có xu hướng thấp hơn. Điều đó cho thấy, điểm trung bình cho dù có thấp hơn so với năm trước thì cũng không phải là vấn đề về chất lượng dạy học trong các nhà trường.

PGS-TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: MINH THU.

Đối với môn Ngữ văn, theo GS-TS Lê Anh Vinh, đề thi có sự đổi mới, trong đó có việc lựa chọn ngữ liệu. Với việc đổi mới này, thí sinh được thể hiện cách viết, thể hiện suy nghĩ của mình. Nếu nhìn phổ điểm môn Ngữ văn rất khó có thể thấy sự thay đổi, đổi mới nhưng với việc vận dụng cách chấm mới, khách quan hơn thì việc thi, đánh giá môn Ngữ văn sẽ ngày càng tốt hơn.

PGS-TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng cho rằng, phổ điểm đẹp, phân hóa tốt, có lợi cho các trường đại học sử dụng tuyển sinh. Riêng môn Ngữ văn, phổ điểm của năm nay khá đẹp và khác với hình dung của nhiều người trước khi nhìn thấy phổ điểm. Phổ điểm này phản ánh công việc giảng dạy và học tập tại các trường THPT đã sẵn sàng với những yêu cầu kiểm tra, đánh giá.

Cũng theo PGS-TS Nguyễn Đức Sơn, Tiếng Anh là môn học được đầu tư rất lớn, không chỉ ở trong trường học mà ngay trong các gia đình, đặc biệt ở các thành phố lớn. Tuy nhiên, kết quả cho thấy tỷ lệ dưới mức trung bình còn khá cao. Thông qua phổ điểm năm nay, chúng ta sẽ phải tập trung hơn nữa vào việc đổi mới cách thức dạy và học môn Tiếng Anh. Tiếng Anh sẽ không chỉ là môn ngoại ngữ mà sẽ phải được dạy tương tự như một công cụ, phương pháp để học sinh có thể sử dụng giao tiếp, trau dồi tri thức, để thực hiện được điều này đòi hỏi quyết tâm rất lớn...

PHAN THẢO - MINH THU