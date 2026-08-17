Đồng hành và tiếp sức toàn diện với thầy cô

Chiều 17-8, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ GD-ĐT phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức buổi họp báo giới thiệu chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2026, với chủ đề “Lớp học reo vui”.

Buổi họp báo giới thiệu chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2026

Chương trình dự kiến tuyên dương gần 200 nhà giáo tiêu biểu. Đó là những giáo viên giảng dạy từ 3 năm trở lên, có thành tích cao, tinh thần vượt khó, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục tại địa phương.

Điểm mới của chương trình năm nay là sự chuyển dịch trọng tâm từ "Vinh danh, trao tặng" sang "Đồng hành, tiếp sức toàn diện". Trong ngày tựu trường, ban tổ chức sẽ cùng đón năm học mới tại các điểm trường có thầy cô được tuyên dương ở những năm trước.

Sau đó, trong chuỗi hoạt động "Lớp học reo vui" - hành trình tri ân diễn ra vào tháng 9 và tháng 10, ban tổ chức cùng các đại sứ, tình nguyện viên và đơn vị đồng hành thăm các điểm trường, chung tay "thay áo mới" những lớp học đã cũ; trao tặng hộp công cụ giảng dạy, học bổng, khóa học tiếng Anh online; xây dựng công trình hỗ trợ đời sống cho thầy cô giáo vùng khó khăn.

Dự kiến, triển lãm “Lớp học reo vui” tổ chức tại Hà Nội và TPHCM vào tháng 10 và tháng 11, giới thiệu những khoảnh khắc, câu chuyện “gieo chữ” thầm lặng của thầy cô và nụ cười rạng rỡ của học trò nơi biên giới, hải đảo.

Cũng trong thời gian này, diễn ra cuộc thi "Tri ân thầy cô - Chia sẻ cùng thầy cô" tạo các video clip trên nền tảng Tiktok nhằm lan tỏa thông điệp tốt đẹp về tình thầy trò.

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