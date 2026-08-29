Pháp luật

Cách đóng tài khoản ngân hàng của người đã mất

SGGP

Ngân hàng sẽ đóng tài khoản khi nhận được thông báo hợp lệ rằng chủ tài khoản đã chết hoặc bị tuyên bố là đã chết.

Bạn đọc Đặng Tuấn Anh (phường Long Phước, TPHCM) hỏi: Ông nội tôi có nhiều tài khoản ngân hàng, nay ông đã mất, gia đình muốn rút hết số dư tài khoản (nếu còn) rồi đóng tài khoản thì phải làm sao?

Luật sư Phạm Đức Trị (Đoàn Luật sư TPHCM): Việc đóng tài khoản thanh toán được quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 12 Nghị định số 52/2024/NĐ-CP (về thanh toán không dùng tiền mặt) và điểm h, khoản 1, Điều 13 Thông tư số 17/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (về mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán).

Từng ngân hàng có chính sách khác nhau, nhưng thông thường đối với tài khoản thanh toán, dù không hoạt động nhưng vẫn phát sinh phí quản lý định kỳ (bị trừ vào số dư). Tuy nhiên, ngân hàng sẽ đóng tài khoản khi nhận được thông báo hợp lệ rằng chủ tài khoản đã chết hoặc bị tuyên bố là đã chết. Toàn bộ số dư sẽ được tạm giữ để chuyển giao cho người thừa kế hợp pháp sau khi họ làm đủ thủ tục khai nhận di sản theo luật định.

PHƯƠNG LOAN ghi

Từ khóa

Thông tư số 17/2024/TT-NHNN Nghị định số 52/2024/NĐ-CP Đặng Tuấn Anh Đoàn Luật sư TPHCM Tài khoản vãng lai (ngân hàng) Long Phước Số dư Rút hết Ông nội Người thừa kế

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