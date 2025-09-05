Đa phương tiện

Podcast

Cách mạng tinh gọn bộ máy: Xây dựng nền hành chính phục vụ, kiến tạo

SGGPO

Nếu như trước đây, việc đi làm thủ tục hành chính thường gắn liền với hình ảnh… xếp hàng dài, giấy tờ rườm rà và cùng với đó là cảm giác mệt mỏi; thì nay, trải nghiệm của người dân và doanh nghiệp ở bộ phận một cửa đang được cải thiện đáng kể, với thủ tục nhanh gọn, cán bộ niềm nở và dịch vụ công trực tuyến mở rộng. Những đổi thay đó không chỉ đến từ việc tinh gọn bộ máy, mà còn là một bước chuyển tư duy lớn: từ “quản lý” sang “phục vụ”, từ “hành chính” sang “kiến tạo”.

0:00 / 0:00
0:00

NGÔ BÌNH - THU HƯỜNG - ĐỖ TRUNG - THANH TÂM - THANH CHIÊU

Từ khóa

Podcast thủ tục hành chính giải quyết thủ tục hành chính trung tâm phục vụ hành chính công cách mạng tinh gọn bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp mô hình mới chuyển đổi số TPHCM

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn