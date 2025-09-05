Cách mạng tinh gọn bộ máy: Xây dựng nền hành chính phục vụ, kiến tạo

Nếu như trước đây, việc đi làm thủ tục hành chính thường gắn liền với hình ảnh… xếp hàng dài, giấy tờ rườm rà và cùng với đó là cảm giác mệt mỏi; thì nay, trải nghiệm của người dân và doanh nghiệp ở bộ phận một cửa đang được cải thiện đáng kể, với thủ tục nhanh gọn, cán bộ niềm nở và dịch vụ công trực tuyến mở rộng. Những đổi thay đó không chỉ đến từ việc tinh gọn bộ máy, mà còn là một bước chuyển tư duy lớn: từ “quản lý” sang “phục vụ”, từ “hành chính” sang “kiến tạo”.