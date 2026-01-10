Cán bộ Quân đội nghỉ hưu luôn là nguồn cổ vũ, động viên to lớn của toàn quân

Ngày 10-1, tại TPHCM, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác khu vực phía Nam năm 2025. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Vũ Hải Sản; Thượng tướng Phạm Hoài Nam; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu; Thượng tướng Lê Đức Thái; cùng các đại biểu là tướng lĩnh, cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác; đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng khu vực phía Nam...

Các đại biểu về dự buổi gặp mặt

Buổi gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác hàng năm thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với các thế hệ cán bộ đi trước; khơi dậy lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Đồng thời, là dịp để Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng gặp gỡ, động viên, thăm hỏi, cung cấp thông tin, tăng cường đoàn kết gắn bó giữa các thế hệ cán bộ; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo sự đồng thuận về tư tưởng chính trị; tiếp thu những kinh nghiệm quý báu của đội ngũ cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ niềm phấn khởi, vui mừng được đón và gặp lại các đại biểu đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đón chào năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi gặp mặt

Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã thông báo khái quát tình hình thời sự thế giới, khu vực, trong nước; kết quả nổi bật về công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2025; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm hỏi Thượng tướng Phan Trung Kiên, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi các cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trân trọng đề nghị các đồng chí cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác, với bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, trách nhiệm và tâm huyết, sẽ tiếp tục là nguồn cổ vũ, động viên, to lớn; quan tâm, đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm; sát cánh cùng tập thể Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân... phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Qua đó, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh.

THU HOÀI