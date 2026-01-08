Báo chí góp phần xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh, hiện đại”

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Trương Thiên Tô phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: BQP

Năm 2025, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp; các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là thiên tai, thảm họa, tác động nặng nề đến nhiều quốc gia. Trong nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân triển khai quyết liệt nhiều chủ trương, quyết sách lớn; các thế lực thù địch tiếp tục chống phá Đảng, Nhà nước và quân đội.

Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, công tác báo chí, xuất bản toàn quân năm 2025 đã bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện.

Nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí được triển khai chặt chẽ, thống nhất; các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng về hoạt động báo chí, xuất bản.

Công tác thông tin, tuyên truyền tổ chức đồng bộ, kịp thời, đúng định hướng, tạo hiệu ứng truyền thông tích cực đối với các sự kiện lớn của đất nước và quân đội, nhất là hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: BQP

Báo chí Quân đội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tích cực đổi mới nội dung, hình thức thể hiện; nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, chương trình phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử và nền tảng số.

Công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai quyết liệt, hiệu quả, góp phần định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội.

Thượng tướng Trương Thiên Tô trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các tập thể, cá nhân tại hội nghị. Ảnh: BQP

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của công tác báo chí, xuất bản toàn quân năm 2025; đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương trong tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng hình ảnh QĐND Việt Nam.

Thượng tướng Trương Thiên Tô khẳng định, báo chí là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong định hướng dư luận xã hội, giữ vững trận địa tư tưởng trong quân đội.

Năm 2026 là năm diễn ra Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác báo chí, xuất bản.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản; đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và đối ngoại quốc phòng, góp phần xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức và Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng trao Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng các tập thể, cá nhân tại hội nghị. Ảnh: BQP

Tại hội nghị đã công bố các quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền báo chí, xuất bản về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và QĐND Việt Nam.

Báo Sài Gòn Giải Phóng là 1 trong 20 tập thể vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong dịp này.

TRẦN BÌNH