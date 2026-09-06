Trường học thay mới bàn ghế không phù hợp với chiều cao học sinh

Bàn ghế “lệch pha” với học sinh có chiều cao từ 1,75m sẽ được các trường học TPHCM rà soát, thay thế từ năm học 2026 - 2027 nhằm đảm bảo điều kiện học tập, an toàn và sức khỏe cho học sinh.

Năm học 2026-2027, 100% trường học trên địa bàn TPHCM thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch thay mới bàn ghế không còn phù hợp với tiêu chuẩn chiều cao của học sinh. Đây được xem là cuộc tổng rà soát bàn ghế học đường lớn của TPHCM, hướng tới sự đồng bộ, phù hợp với sự phát triển thể chất của học sinh trong bối cảnh hiện nay.

Thầy Nguyễn Hùng Khương, Hiệu trưởng Trường THPT Ten Lơ Man, phường Bến Thành, cho biết, qua rà soát, toàn trường hiện có 768 bộ bàn ghế, với tỷ lệ đáp ứng 100% đối với học sinh có chiều cao 1,75m.

Tuy nhiên, năm học 2026-2027, nhà trường có 186 học sinh cao trên 1,75m, chiếm gần 11% tổng số học sinh toàn trường. Do đó, việc trang bị bàn ghế phù hợp, tương xứng với chiều cao và thể chất của học sinh là cần thiết, nhằm đảm bảo điều kiện học tập, sinh hoạt cho các em.

“Đối với học sinh có chiều cao từ 1,75m trở lên, nhà trường sẽ tiếp tục rà soát các tiêu chuẩn có liên quan, để trang bị trong năm học mới. Với những trường hợp bàn ghế chưa đáp ứng yêu cầu về kích thước, nhà trường sẽ tổng hợp số lượng, nhu cầu sửa chữa, điều chỉnh hoặc bổ sung, thay thế; đồng thời xây dựng phương án, lộ trình thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế và nguồn kinh phí được giao”, thầy Nguyễn Hùng Khương cho hay.

Năm học 2026-2027, trường học TPHCM sẽ thay thế bàn ghế không phù hợp với chiều cao của học sinh

Tương tự, kết quả rà soát tại Trường THPT Hiệp Bình, phường Hiệp Bình, cho thấy gần 30% bàn ghế lớp học cần được thay thế trong năm học 2026-2027 do không đáp ứng các tiêu chuẩn về chiều cao, thể chất của học sinh.

Theo cô Lê Thị Ngọc Anh, Hiệu trưởng Trường THPT Hiệp Bình, với những học sinh cao trên 1,75m, bàn ghế hiện tại đã trở nên “lệch pha”. Trong khi đó, bàn ghế của trường được trang bị từ năm 2011, chủ yếu chỉ có một loại kích thước. Vì vậy, việc bố trí đầy đủ các cỡ, mã số bàn ghế tương ứng với từng nhóm chiều cao học sinh theo quy định chưa được thực hiện đồng bộ.

“Trên cơ sở kết quả rà soát, nhà trường sẽ chủ động sắp xếp, điều chuyển bàn ghế hiện có giữa các lớp, các phòng học trong phạm vi điều kiện cơ sở vật chất cho phép, nhằm bảo đảm phù hợp hơn với chiều cao học sinh. Song song đó, nhà trường lên kế hoạch thay thế mới bàn ghế theo lộ trình từng năm học, bắt đầu từ năm học mới 2026-2027, bảo đảm phù hợp với chiều cao học sinh và cân đối tài chính của trường”, cô Lê Thị Ngọc Anh thông tin.

Trong khi đó, cô Phạm Thúy Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Trần Côn, phường Vĩnh Hội, cho biết qua rà soát, bàn ghế của nhà trường hiện vẫn đáp ứng với chiều cao thực tế của học sinh. Tuy nhiên, nhà trường vẫn tiếp tục rà soát, phân loại toàn bộ bàn ghế hiện có; thống kê số lượng, kích thước và tình trạng sử dụng. Đồng thời, trường thực hiện đo, tổng hợp chiều cao học sinh để có cơ sở đối chiếu với các cỡ, mã số bàn ghế theo quy định.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TPHCM về hiện trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tối thiểu năm học 2025-2026, tính đến ngày 26-8-2026, tổng số bàn ghế ở bậc tiểu học chỉ đáp ứng 75% nhu cầu tối thiểu. Tỷ lệ này ở bậc THCS là 84% và bậc THPT đạt 95%.

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục trong và ngoài công lập trên toàn thành phố thực hiện tổng kiểm tra, rà soát, thống kê số bàn ghế không phù hợp; khẩn trương thay thế, sửa chữa số bàn ghế không phù hợp, bảo đảm các điều kiện tốt nhất phục vụ năm học mới 2026-2027, tạo môi trường học tập an toàn, khang trang, sạch đẹp cho học sinh.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã có công văn hướng dẫn các địa phương xác định kích thước bàn ghế phù hợp với nhóm học sinh có chiều cao trên 1,75m. Theo đó, bàn ghế cần được lựa chọn trên cơ sở chiều cao, thể trạng thực tế của học sinh. Thực tế, Thông tư 26 của Bộ GD-ĐT hiện quy định tiêu chuẩn bàn ghế cho học sinh có chiều cao từ 1m đến 1,75m. Trong khi đó, chỉ tính riêng năm 2024, cả nước có gần 125.000 học sinh có chiều cao trên 1,75m.

YẾN HOA

YẾN HOA