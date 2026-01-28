Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ, chất lượng các công trình phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc

Sáng 28-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ và Ủy ban quốc gia APEC kiểm tra tiến độ các công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang).

Cùng tham gia đoàn công tác có các Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Nguyễn Chí Dũng, lãnh đạo các bộ, ngành là thành viên của Ủy ban Quốc gia APEC 2027, các tiểu ban và lãnh đạo tỉnh An Giang.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công tại công trường

Máy móc, phương tiện thi công trên công trường

Đoàn đã kiểm tra tiến độ dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và dự án đường tỉnh 975.

Buổi kiểm tra nhằm rà soát tiến độ xây dựng, cải tạo các công trình, dự án phục vụ trực tiếp cho Tuần lễ cấp cao APEC 2027. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giữa các Tiểu ban, Ban Thư ký với các sở, ban, ngành tỉnh An Giang trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Tuần lễ cấp cao APЕС 2027.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên công nhân

Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027, do Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời (Tập đoàn Sun Group) làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư 21.998 tỷ đồng.

Về tiến độ, nhà ga T2 đã hoàn thành 100% phần thô, 80% kết cấu thép. Nhà ga VIP hoàn thành 100% phần thô, 100% kết cấu thép. Đường cất - hạ cánh đạt khoảng 30% giá trị thi công. Giá trị thực hiện lũy kế đạt 2.370 tỷ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên công nhân trên công trường dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Dự án đường tỉnh 975 có tổng mức đầu tư 2.499 tỷ đồng (trong đó dự án thành phần giải phóng mặt bằng là 360 tỷ đồng), thời gian thực hiện dự án trong 2025-2027. Nhà thầu đã lập kế hoạch bố trí 8 mũi thi công trên công trường để thực hiện 19,26km phần đường và 4 cầu.

Qua kiểm tra, Thủ tướng biểu dương tinh thần nỗ lực của chủ đầu tư, cán bộ, công nhân trên công trường; đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, tranh thủ tối đa điều kiện thuận lợi để hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng cao nhất.

Đoàn công tác của Chính phủ tặng quà động viên công nhân, nhà thầu thi công

Thủ tướng lưu ý, đẩy nhanh tiến độ nhưng không được xem nhẹ chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và các quy trình kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

“Khẩn trương không để lãng phí một giờ, không chậm một tuần, không để mất cơ hội trong một tháng”, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Lưu ý công trình đang trong quá trình vừa thi công vừa khai thác sẽ dễ phát sinh những bất cập, Thủ tướng cho rằng yêu cầu các lực lượng trên công trường phải đoàn kết, thống nhất, phối hợp nhịp nhàng, tranh thủ từng khoảng thời gian làm việc để bảo đảm tiến độ chung.

Về công tác giải phóng mặt bằng, Thủ tướng yêu cầu địa phương chỉ đạo quyết liệt, làm nhanh nhưng phải có tầm nhìn dài hạn. Đồng thời lưu ý, khi dự án hình thành, giá trị đất đai gia tăng sẽ kéo theo chi phí bồi thường cao hơn nếu chậm trễ.

Đối với nguồn vật liệu xây dựng, Thủ tướng yêu cầu chủ động phương án cung ứng, tính toán đầy đủ các yếu tố thời tiết, nhất là trong mùa mưa, để không bị động, gián đoạn thi công.

NAM KHÔI