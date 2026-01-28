Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quyết tâm, nỗ lực hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ dự án APEC 2027

Trưa 28-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Nguyễn Chí Dũng đã chủ trì cuộc họp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy triển khai các công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang).

Theo báo cáo của tỉnh An Giang, 21 dự án phục vụ Hội nghị APEC được Thủ tướng Chính phủ giao, tỉnh phân chia làm 2 nhóm triển khai thực hiện.

Nhóm 1, gồm 10 dự án đầu tư công, đã phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư (1 dự án) và lựa chọn nhà thầu thi công (9 dự án). Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung điều hành, ưu tiên tháo gỡ các nút thắt về thủ tục, mặt bằng, vật liệu và tổ chức thi công đối với các dự án có tỷ trọng vốn ngân sách lớn. Qua đó, tăng tốc khối lượng thực hiện và giải ngân, đồng thời bảo đảm chất lượng, an toàn và tính pháp lý của công trình theo yêu cầu tổ chức Hội nghị APEC 2027.

Nhóm 2, gồm 11 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và đầu tư kinh doanh. Đến nay, 11/11 dự án đã lựa chọn xong nhà đầu tư theo đúng quy định.

Trong đó, dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng. Hiện các hạng mục trọng yếu được triển khai đồng bộ, khối lượng thi công tăng nhanh; nhà ga T2 đã hoàn thành phần xây dựng cơ bản, nhà ga VIP đạt khối lượng lớn và đang hoàn thiện. Hạng mục đường cất hạ cánh đang được đẩy mạnh, giá trị thực hiện lũy kế khoảng 2.370 tỷ đồng. Các mốc hoàn thành chính gồm: đường cất hạ cánh 30-6-2026; nhà ga VIP 30-9-2026; nhà ga T2 (giai đoạn 1) 30-12-2026.

Công nhân thi công tại dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Dự án Đại lộ APEC có tổng mức đầu tư khoảng 1.817 tỷ đồng, đến nay giải ngân đạt 56,4% kế hoạch năm 2025, đồng thời đã bàn giao một phần mặt bằng để tổ chức thi công. Tỉnh đang tập trung chỉ đạo hoàn tất các thủ tục bồi thường, chi trả và bàn giao phần mặt bằng còn lại theo lộ trình tháng 2-2026, tạo điều kiện tăng tốc thi công các hạng mục chính.

Dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC (bao gồm kè, san lấp mặt bằng lấn biển 57 ha) và các công trình chức năng (trong đó, mức đầu tư trung tâm hội nghị khoảng 21.860 tỷ đồng; phần kè san lấp 1.400 tỷ đồng) đã hoàn tất các bước chuẩn bị đầu tư chủ yếu. Việc tổ chức triển khai thi công với khối lượng chung đạt khoảng 33%, trong đó đường công vụ đã hoàn thành 100%. Các thủ tục chuyên ngành đang được các cơ quan chủ trì phối hợp hoàn tất theo quy định để bảo đảm tiến độ tổng thể.

Dự án đường tỉnh ĐT.975 (kết nối trục động lực và sân bay) đã khởi công và đang tập trung thi công các hạng mục nền đường, tổ chức phối hợp giải phóng mặt bằng theo tiến độ. Công tác giải phóng mặt bằng đạt khoảng 90,3%; các điều kiện thi công cơ bản được bảo đảm để triển khai các hạng mục chính theo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 17-12-2026.

Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh An Giang và các chủ đầu tư cũng đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết một số vấn đề về việc bàn giao quỹ đất thanh toán hợp đồng BT; bảo đảm nguồn vật liệu san lấp các công trình; ngầm hóa lưới điện trung áp, hạ áp; điều chỉnh mở rộng quy mô một số dự án cụ thể…

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thời gian chuẩn bị cho Hội nghị APEC không còn nhiều, do vậy, các bộ, ngành, địa phương phải quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa, hiệu quả hơn nữa để công việc đạt mục tiêu về tiến độ, chất lượng, an toàn, cảnh quan, môi trường, an sinh xã hội.

Việc đầu tư phát triển hạ tầng tại Phú Quốc không chỉ tập trung cho Hội nghị APEC 2027 mà phải tính đến lâu dài, với tầm nhìn 100 năm trở lên. Do đó, các bên liên quan phải rà soát các quy hoạch; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả "5 hóa" (xanh hóa; số hóa; tối ưu hóa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh; thông minh hóa quản lý, quản trị; hài hòa hóa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân), "4 không" (không lãng phí một ngày; không chậm trễ một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng; không để bị động trong một năm) và "3 có" (có sự đóng góp của Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân) với đặc khu Phú Quốc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Đánh giá việc triển khai 21 công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 đang được triển khai tốt, trong đó nổi bật như việc bàn giao, triển khai mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về nghiên cứu đầu tư xây dựng trục giao thông Bắc - Nam tại Phú Quốc, quy mô 10 làn xe; nghiên cứu xây dựng trục giao thông Đông - Tây Phú Quốc với quy mô tương tự và quy hoạch, xây dựng tuyến đường bao biển Phú Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhất trí giải quyết các đề xuất, kiến nghị của địa phương, đơn vị; yêu cầu trong 1 tháng hoàn thành dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc bàn giao quỹ đất thanh toán hợp đồng BT. Thủ tướng yêu cầu tỉnh An Giang cấp phép trực triếp cho các chủ đầu tư, nhà thầu mở rộng khai thác các mỏ nguyên vật liệu, kiên quyết thu hồi đối với đơn vị không làm tốt để giao cho đơn vị làm tốt. Các bộ, ngành liên quan cần quán triệt tinh thần vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, hoàn thành giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu phải ngầm hóa, bao gồm hạ tầng điện, viễn thông, cấp thoát nước; điều chỉnh quy mô các dự án hạ tầng giao thông, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Tin liên quan Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ, chất lượng các công trình phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc

NAM KHÔI