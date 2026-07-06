Nỗ lực đưa các dự án phục vụ APEC 2027 “về đích”

Đặt mục tiêu hoàn thành các dự án phục vụ Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC 2027) sớm hơn kế hoạch 3-6 tháng, UBND tỉnh An Giang đang tổng hợp nguồn lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về mặt bằng, vật liệu xây dựng. Các chủ đầu tư, nhà thầu tích cực bổ sung nhân lực, thiết bị để đưa dự án “về đích” theo yêu cầu của Chính phủ.

Tất bật thi công

Những ngày này, bất kể mưa hay nắng, ngày hay đêm, công trường Dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC (rộng 16ha) vẫn rầm rập tiếng máy nổ của xe cẩu, cần trục, xe đổ bê tông, tiếng gọi nhau í ới của kỹ sư, công nhân để hỗ trợ công việc.

Thi công Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. ẢNH: Tâm Chí

Ông Vũ Mạnh Cường, Giám sát xây dựng Dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, cho biết, hai tháng qua, ngày nào nhà thầu cũng duy trì 2.000 - 2.200 kỹ sư, công nhân làm việc tại công trình. Đến nay, tòa nhà S3 - hạng mục chính của dự án, đã hoàn thành hơn 90% khối lượng bê tông cốt thép.

“Đối với các hạng mục còn lại, việc thi công đang gặp khó khăn về nguồn vật liệu hoàn thiện và nhân lực có tay nghề cao. Chúng tôi đang phối hợp cùng địa phương tích cực tháo gỡ các khó khăn này, giữ nhịp thi công, không để chậm tiến độ”, ông Cường chia sẻ.

Tại Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, từ cuối tháng 4-2026 đến nay, khoảng 4.000 nhân sự cùng gần 1.000 thiết bị đã được các nhà thầu huy động, thi công liên tục. Tổng khối lượng thi công dự án này đến nay đạt gần 60%. Đường cất hạ cánh số 2 đã hoàn thành 95% phần bê tông xi măng, dự kiến khai thác từ tháng 8-2026.

Nhà ga T2 đã hoàn thành 100% phần thô và khoảng 80% kết cấu thép, dự kiến đưa vào sử dụng cuối năm 2026. Đối với hạ tầng hàng không, đường cất hạ cánh số 2 đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính của lòng đường, trong khi sân đỗ máy bay 1C đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục kết cấu và chính thức được đưa vào khai thác.

Nhiều chính sách chăm lo người lao động

Dù tiến độ chung các dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027 được kiểm soát, song chủ đầu tư và nhà thầu nhiều dự án cho biết đang rất áp lực, bởi thời gian thi công còn lại rất ít (khoảng 10-12 tháng) nhưng có 4-5 tháng mùa mưa. Các “điểm nghẽn” về mặt bằng, hạ tầng ngầm, vật liệu và lao động từng bước được địa phương phối hợp tháo gỡ, song khó khăn vẫn còn lớn.

Riêng đối với lao động, hiện nay các dự án phục vụ APEC 2027 vẫn đang thiếu hơn 22.000 lao động, đặc biệt là nhân lực kỹ thuật chuyên sâu phục vụ thi công các hạng mục hầm. Trước thực tế trên, đại diện Sun Group (chủ đầu tư nhiều dự án phục vụ APEC 2027) cho biết, đang triển khai nhiều chính sách hướng vào người lao động. Tập đoàn xây dựng nhà tiền chế, đảm bảo phần lớn công nhân có chỗ ở miễn phí.

Lao động làm dài hạn được thưởng thêm, hỗ trợ vé máy bay về quê. Công nhân làm xuyên lễ, tết được thưởng khoảng 1 triệu đồng/ngày. Người gắn bó còn được khám chữa bệnh miễn phí. Các khoản hỗ trợ được chuyển trực tiếp đến công nhân, người lao động.

Theo Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa, trên địa bàn hiện đang triển khai thi công 21 dự án hạ tầng trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027. Đến nay, địa phương đã bàn giao hơn 90% mặt bằng cho các chủ đầu tư, đơn vị thi công triển khai. Trong số 10% mặt bằng còn lại chưa bàn giao, có nhiều diện tích bị lấn chiếm, ít nhiều ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án.

Thời gian qua, địa phương tích cực vận động, tuyên truyền đối với các trường hợp lấn chiếm đất. Nhờ vậy, trong số gần 100 trường hợp thuộc diện ban hành quyết định cưỡng chế, đến nay có hơn 60 trường hợp tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm, chủ động bàn giao mặt bằng cho Nhà nước.

Đối với các trường hợp cố tình chây ì, không chịu giao mặt bằng, cản trở hoạt động thi công các dự án phục vụ APEC 2027, UBND đặc khu Phú Quốc đang triển khai các quyết định cưỡng chế. Trong đó, ban hành 31 quyết định cưỡng chế tại khu phố 7 - An Thới, 25 quyết định cưỡng chế thuộc khu phố Rạch Vẹm - Chuồng Vích.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành các dự án phục vụ APEC 2027 sớm hơn kế hoạch 3-6 tháng. Để đạt mục tiêu này, các nhà thầu thi công phải xác định rõ trách nhiệm, chủ động tổ chức thi công 4 kíp liên tục ngày đêm. Đối với các sở, ngành, đơn vị liên quan trực thuộc tỉnh, cần xác định đây là các công trình trọng điểm, phải tăng cường đôn đốc, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đối với chủ đầu tư, phải thường xuyên, liên tục kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các dự án thuộc phạm vi quản lý; trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo UBND tỉnh để xem xét, xử lý kịp thời, không để ách tắc công việc.

TÂM CHÍ