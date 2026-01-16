Cân nhắc nhiều nội dung trong dự thảo Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế

Do nguyên tắc ưu tiên áp dụng pháp luật của Trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT) đã được Nghị quyết số 222/2025/QH15 và các nghị định của Chính phủ nêu rõ, nên khi ban hành Quy chế cần hết sức thận trọng.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì cuộc họp

Ngày 16-1, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì cuộc họp Hội đồng tư vấn, góp ý hoàn thiện Quy chế hoạt động của TTTCQT tại Việt Nam.

Đề cập đến các nội dung đáng lưu ý trong Quy chế, đại diện Cơ quan điều hành TTTCQT tại TPHCM cho biết, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát chỉ được áp dụng trong phạm vi Trung tâm và thời gian giới hạn theo phê duyệt.

Quá trình thử nghiệm tuân thủ nguyên tắc có “chốt chặn” dừng thử nghiệm khi phát sinh rủi ro vượt ngưỡng cho phép và có quy trình đánh giá kết quả để quyết định chuyển đổi hoạt động thử nghiệm thành hoạt động chính thức hoặc chấm dứt thử nghiệm…

Góp ý hoàn thiện Quy chế, đại diện Bộ Công thương cho rằng, Quy chế chỉ nên điều chỉnh hoạt động của các cơ quan điều hành, cơ quan giám sát, các phòng ban thuộc TTTCQT. Đối với nhà đầu tư, cần điều chỉnh bằng quy định khác hoặc bằng các nghị định.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho rằng, dự thảo Quy chế chưa đảm bảo nội dung quy định tại Nghị định số 329/2025/NĐ-CP về cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng; quản lý ngoại hối; phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại TTTCQT tại Việt Nam; nhiều nội dung còn mâu thuẫn trong chính dự thảo và mâu thuẫn với nghị định khác.

Liên quan đến cơ chế phối hợp, giám sát, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho rằng dự thảo chưa thể hiện rõ sự phối hợp giữa 2 cơ quan chức năng tại địa phương và với cơ quan khác…

Đại diện Bộ Công an đề nghị bỏ và chỉnh sửa lại nội dung quy định về vị trí, chức năng của Cơ quan chức năng trong lĩnh vực xuất nhập cảnh vì trùng với quy định tại Nghị định số 327/2025/NĐ-CP quy định về chính sách nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú đối với người nước ngoài tại TTTCQT tại Việt Nam; đề nghị bổ sung quy định tiêu chí xác định nhà đầu tư chiến lược; đề nghị bỏ quy định về xử lý vi phạm trong dự thảo Quy chế để đảm bảo tính thống nhất.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát kỹ lưỡng tính hợp Hiến, hợp pháp. Do nguyên tắc ưu tiên áp dụng pháp luật của TTTCQT đã được Nghị quyết số 222/2025/QH15 và các Nghị định của Chính phủ quy định nên khi ban hành Quy chế cần hết sức thận trọng.

Đáng lưu ý, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền, cơ cấu tổ chức của cơ quan giám sát; cơ chế phối hợp với các cơ quan Trung ương và địa phương để bảo đảm sự tuân thủ pháp luật cũng như bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh tài chính, bảo đảm quyền và lợi ích của công dân.

ANH PHƯƠNG