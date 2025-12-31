Quản lý hiệu quả hoạt động ngân hàng trong các trung tâm tài chính quốc tế

Ngày 31-12, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương những đóng góp của ngành ngân hàng vào thành tựu chung của đất nước thời gian qua, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới biến đổi phức tạp, khó lường.

Thủ tướng khái quát thành tựu của ngành ngân hàng là “thể chế thông thoáng, hạ tầng tiên phong, chính sách linh hoạt, điều hành hợp lý, khắc phục hiệu quả, ngân hàng phát triển, nhân dân thụ hưởng, đất nước tự cường”.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) là một trong những cơ quan đi đầu thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, ngành ngân hàng cũng đi đầu trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

NHNN đã tham mưu Chính phủ xử lý hiệu quả các ngân hàng yếu kém; nâng cao tính bảo mật, an toàn giao dịch; cơ cấu lại và xử lý nợ xấu tiếp tục đạt được những tiến triển quan trọng, tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 2%.

Tính đến cuối tháng 9-2025, tổng tài sản của hệ thống đạt gần 26 triệu tỷ đồng, tăng hơn 84% so với cuối năm 2020.

Thông qua đổi mới hoạt động của ngành, nhân dân được tiếp cận dịch vụ tài chính rộng hơn, tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản ngân hàng đạt gần 87%, tăng mạnh giao dịch số qua Internet, điện thoại di động, ví điện tử và hệ thống thanh toán ổn định giúp người dân thanh toán nhanh, thuận tiện.

NHNN cũng góp phần quan trọng trong giữ vững xếp hạng tín nhiệm quốc gia, tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam huy động hiệu quả các nguồn lực trong nước và quốc tế cho mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VGP

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng cũng chỉ rõ một số vấn đề cần khắc phục và thách thức cần vượt qua của ngành ngân hàng, như trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn; quản lý thị trường vàng cần tốt hơn; hoạt động tín dụng một số lĩnh vực còn tiềm ẩn rủi ro; tội phạm lĩnh vực công nghệ cao, thanh toán điện tử diễn biến phức tạp…

Thủ tướng lưu ý, năm 2026 là có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội lần thứ XIV của Đảng, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIV và Kế hoạch 5 năm 2026-2030, các nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ, cũng là năm đất nước đứng trước thời cơ lịch sử, bước vào kỷ nguyên mới.

Do đó, ngành cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: triển khai Nghị quyết Đại hội XIV; các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng; hoàn thiện và tạo đột phá mạnh mẽ về thể chế và cải cách hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

Cùng với đó, quản lý hiệu quả hoạt động ngân hàng trong các Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM và TP Đà Nẵng; đổi mới tư duy, đột phá phát triển gắn với mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; điều hành room tín dụng phù hợp, ưu tiên vốn tín dụng cho sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng; khắc phục hậu quả và cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Huân chương Lao động các hạng tặng cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác; trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc và bằng khen của Thủ tướng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

LƯU THỦY