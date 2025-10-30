Lấy y tế cơ sở làm nền tảng, lấy phòng bệnh là chính để chăm sóc sức khỏe nhân dân

Ngày 30-10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bệnh viện Từ Dũ tổ chức tọa đàm “Triển khai thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW: Điều trị, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”.

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại tọa đàm

Chủ trì tọa đàm có đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; BS-CK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ.

Củng cố y tế cơ sở, nâng tầm hợp tác công - tư

Theo TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, Nghị quyết số 72-NQ/TW (Nghị quyết 72) đã định hướng chiến lược cho toàn ngành y tế. Đây là kim chỉ nam quan trọng định hướng cho việc đổi mới toàn diện mạng lưới y tế cơ sở, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản, công bằng, chất lượng, hiệu quả và thuận tiện ngay tại nơi sinh sống.

Hiện, Sở Y tế đã và đang cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 72 thông qua 5 nhóm giải pháp trọng tâm, hướng đến xây dựng hệ thống y tế cơ sở hiện đại, công bằng, hiệu quả và thân thiện với người dân như: hoàn thiện mô hình tổ chức, sắp xếp lại mạng lưới trạm y tế, trung tâm y tế theo hướng tinh gọn, hiệu quả; phát triển nhân lực y tế cơ sở; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và chuyển đổi số; đổi mới cơ chế tài chính, mở rộng dịch vụ y tế cơ sở và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn dân.

PGS-TS Trần Quang Bính, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Tâm Anh cho biết, y tế tư nhân có thể đóng vai trò dẫn dắt trong đổi mới công nghệ và hội nhập quốc tế, nếu được tạo điều kiện và định hướng đúng. Việc hợp tác công - tư không chỉ là chia sẻ nguồn lực, mà còn là cộng hưởng giá trị, tạo ra hệ sinh thái y tế bền vững và người bệnh là trung tâm của mọi hoạt động hợp tác, và sự hài lòng của người bệnh là thước đo thành công.

Để phát huy hơn nữa vai trò của y tế tư nhân và thúc đẩy hợp tác công - tư hiệu quả, PGS-TS Trần Quang Bính cho rằng, cần hoàn thiện cơ chế pháp lý cho hợp tác công - tư, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ; tăng cường hỗ trợ tài chính và ưu đãi đầu tư cho các cơ cơ sở y tế tư nhân có định hướng chuyên sâu, ứng dụng công nghệ cao. Bên cạnh đó, thiết lập cơ chế chia sẻ dữ liệu y tế liên thông giữa các bệnh viện công và tư, đảm bảo hiệu quả điều trị và quản lý sức khỏe cộng đồng; khuyến khích các mô hình hợp tác toàn diện, lấy người bệnh làm trung tâm, hướng tới dịch vụ y tế chất lượng cao, công bằng và hiệu quả…

Còn theo ThS-BS Nguyễn Ngọc Bảo Long, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, để y tế tư nhân có thể tham gia mạnh mẽ, sâu và bền vững vào hệ thống dịch vụ y tế công lập, nhà nước cần coi đây là một trụ cột song hành với y tế công, được định vị rõ bằng cơ chế pháp lý, cơ chế đặt hàng minh bạch, tiêu chuẩn chất lượng thống nhất và có sự điều phối tập trung. Khi đó, người dân sẽ được hưởng lợi tối đa: dịch vụ đa dạng, tiếp cận thuận tiện, chi phí hợp lý và chất lượng đảm bảo…

Toàn cảnh tọa đàm

Nghị quyết có tầm nhìn nhân văn sâu sắc

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Huỳnh Thành Đạt cho biết, Nghị quyết 72 được ban hành trong bối cảnh đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu cao hơn về chất lượng cuộc sống, về công bằng xã hội, và về sức khỏe con người - nguồn lực quý giá nhất của quốc gia. Đây là Nghị quyết mang tính chiến lược, có tầm nhìn nhân văn sâu sắc, khẳng định quan điểm của Đảng ta: chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng tổ chức, từng gia đình và của mỗi người dân; là yếu tố cốt lõi bảo đảm phát triển nhanh, bền vững và hạnh phúc của đất nước.

Để đưa Nghị quyết số 72 thực sự đi vào cuộc sống, đồng chí Huỳnh Thành Đạt yêu cầu, các bệnh viện và cơ sở y tế cần đổi mới mạnh mẽ mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của hệ thống y tế theo hướng lấy y tế cơ sở làm nền tảng, lấy phòng bệnh là chính để chăm sóc sức khỏe nhân dân toàn diện; cần phát triển mạng lưới y tế cơ sở đồng bộ, hiện đại, gắn với chuyển đổi số và hồ sơ sức khỏe toàn dân, đồng thời ban hành cơ chế đãi ngộ đặc thù để thu hút bác sĩ, nhân viên y tế làm việc lâu dài ở tuyến cơ sở.

Xây dựng nền y tế số quốc gia, lấy dữ liệu và công nghệ làm đột phá. Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, chuẩn hóa và liên thông dữ liệu giữa các tuyến, đẩy nhanh triển khai bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử, sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, dự báo và chẩn đoán. Đây là giải pháp giúp y tế Việt Nam hội nhập, nâng cao năng lực quản lý và chất lượng khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, hoàn thiện cơ chế tài chính y tế và phát triển bền vững nguồn lực. Tự chủ tài chính cần được thực hiện có lộ trình, gắn với trách nhiệm xã hội, công bằng và nhân văn; đồng thời mở rộng các mô hình hợp tác công - tư, thu hút đầu tư của doanh nghiệp và xã hội vào lĩnh vực y tế, trong khi vẫn bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế thiết yếu, chất lượng, giá cả hợp lý.

Nhân viên y tế chăm sóc, động viên tinh thần giúp người cao tuổi lạc quan, sống vui khỏe trong cuộc sống

Phát triển đội ngũ nhân lực y tế chất lượng cao, toàn diện cả về năng lực, đạo đức và phong cách phục vụ nhân dân. Cần cải cách mạnh mẽ chính sách tiền lương, phụ cấp, tạo môi trường làm việc nhân văn, tôn vinh cống hiến của người thầy thuốc; đồng thời đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu, hợp tác quốc tế, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng, đạo đức và tinh thần y đức. Đội ngũ cán bộ y tế chính là linh hồn của ngành, là trái tim của Nghị quyết số 72 khi đi vào cuộc sống.

Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đặt người dân làm trung tâm, coi phòng bệnh là then chốt, củng cố y tế cơ sở và dự phòng. Mục tiêu đến năm 2030: nâng cao thể lực, tầm vóc, tuổi thọ; 100% người dân được khám, sàng lọc định kỳ; hướng tới miễn viện phí cơ bản trong phạm vi bảo hiểm y tế. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm hoàn thiện thể chế, đổi mới tài chính y tế, phát triển nhân lực, đẩy mạnh công nghệ và chuyển đổi số, phát huy vai trò y tế tư nhân và y học cổ truyền.

THÀNH SƠN