Cần Thơ: Bắt 3 cán bộ thú y vì heo nhiễm dịch tả vẫn có dấu kiểm dịch

Ngày 18-11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an TP Cần Thơ) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 cán bộ thú y về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”.

Cá thể heo nhiễm dịch tả châu Phi được phát hiện tại cơ sở giết mổ

Các cán bộ bị khởi tố, bắt tạm giam thuộc Chi cục Chăn nuôi – Thú y TP Cần Thơ gồm: Phan Ngọc Toại (ngụ xã Xà Phiên, TP Cần Thơ), chuyên viên Trạm Chăn nuôi – Thú y khu vực XIII; Lê Quốc Nhiên (ngụ xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ), nhân viên Thú y kiểm soát giết mổ; Phạm Hồng Phúc (ngụ xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ), viên chức Trạm Chăn nuôi – Thú y khu vực XIII.

Trước đó, tháng 10-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ (xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 cá thể heo (nặng 120kg) đã được giết mổ, đóng dấu kiểm dịch đang chuẩn bị vận chuyển ra chợ Vĩnh Viễn bán.

Tiến hành test nhanh và trưng cầu giám định mẫu thịt cá thể heo trên cho kết quả dương tính với dịch tả heo châu Phi.

Lực lượng chức năng mở rộng lấy mẫu truy vết dịch

Mở rộng truy vết dịch, lực lượng chức năng xác định cá thể heo này là của bà C. đang bán thịt heo tại chợ Vĩnh Viễn. Đoàn kiểm tra đã thu mẫu, thực hiện giám định đối với số thịt heo nóng, thịt heo ướp lạnh của 2 sạp thịt tại chợ Vĩnh Viễn. Kết quả, có 10/12 mẫu dương tính với dịch tả heo châu Phi.

Các cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy hơn 800kg thịt heo nhiễm bệnh theo đúng quy định, đồng thời tiến hành điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cán bộ thú y khi để thịt heo nhiễm dịch tả vẫn có dấu kiểm dịch tuồn ra thị trường tiêu thụ.

TUẤN QUANG