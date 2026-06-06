Công an vào cuộc vụ “tổ chức sinh nhật” mô phỏng đám tang tại TP Cần Thơ

Ngày 6-6, lãnh đạo UBND phường Sóc Trăng (TP Cần Thơ) cho biết, đã chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc xác minh nhóm người tổ chức sinh nhật mô phỏng “đám tang”.

Nhóm người trong buổi tiệc khiêng quan tài ra giữa đường nhảy múa. Ảnh: MXH

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều video ngắn ghi lại hình ảnh một tiệc sinh nhật được tổ chức mô phỏng như một đám tang.

Các video ghi nhận hình ảnh một buổi tiệc sinh nhật (diễn ra vào buổi tối) có đông người tham dự, rạp được dựng ngay trên đường giao thông.

Trong buổi tiệc sinh nhật còn có cả quan tài, trống, đội kèn tây, bàn phúng điếu, di ảnh, người đeo tang. Nghi thức cắt bánh kem được thực hiện bằng khúc đưa tiễn của đội kèn tây, đồng thời trong buổi tiệc có cả việc đốt giấy vàng mã.

Bên cạnh việc trang hoàng buổi tiệc sinh nhật theo kiểu quái dị, nhóm người này còn cho người nằm vào quan tài để vui đùa. Chưa dừng lại, nhóm người trên còn khiêng cả quan tài ra giữa đường nhảy múa trong tiếng nhạc DJ inh ỏi.

Các video này được chia sẻ nhanh chóng tại nhiều hội, nhóm, diễn đàn...

Theo thông tin ban đầu, buổi tiệc sinh nhật trên diễn ra tại cửa hàng mua bán quan tài N.T. trên đường Lê Duẩn, phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ.

Lãnh đạo UBND phường Sóc Trăng cho biết thêm, lý do của việc tổ chức sinh nhật theo cách trên có thể để gây chú ý, câu view quảng cáo. Lực lượng công an đã vào cuộc xác minh vụ việc và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

TUẤN QUANG