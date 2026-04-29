TPHCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027

Ngày 29-4, Sở GD-ĐT TPHCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của các trường THPT công lập trên địa bàn TPHCM năm học 2026-2027.

Học sinh tham gia Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2025-2026

Theo Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Phong, học sinh đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ ts10.hcm.edu.vn.

Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng lớp 10 thường, 2 nguyện vọng lớp 10 chuyên và 3 nguyện vọng lớp 10 tích hợp.

Từ ngày 22-4 đến 17 giờ ngày 28-4, học sinh đã đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào các trường THPT công lập.

Dự kiến, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ công bố số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường THPT công lập vào ngày 4-5.

Từ ngày 4-5 đến 17 giờ ngày 8-5, học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký nhưng chỉ được điều chỉnh (thêm/bớt/thay đổi thứ tự) nguyện vọng đã đăng ký, không được đăng ký thêm loại hình tuyển sinh chưa đăng ký ở giai đoạn 1.

Năm nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập diễn ra trong hai ngày 1 và 2-6. Thí sinh dự thi ba môn bắt buộc gồm: Toán, Văn, Ngoại ngữ. Thí sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10 chuyên/tích hợp thực hiện thêm bài thi môn chuyên/tích hợp.

Ngoài chỉ tiêu xét tuyển vào lớp 10 công lập, thành phố còn có hơn 18.000 chỉ tiêu xét tuyển lớp 10 hệ giáo dục thường xuyên và hơn 32.000 chỉ tiêu lớp 10 tại các trường THPT tư thục. Riêng hệ trung cấp trong các trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc có khả năng tiếp nhận hơn 10.000 chỗ học trong năm học 2026-2027.

Ngoài ra, toàn thành phố còn có 5 trường THPT trực thuộc các trường đại học tuyển sinh lớp 10 trong năm học 2026-2027 gồm: Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TPHCM) tuyển sinh 595 chỉ tiêu; Trung học thực hành (Đại học Sư phạm) tuyển 280 chỉ tiêu; Trung học thực hành (Đại học Sài Gòn) tuyển 175 chỉ tiêu; Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan (Đại học Tôn Đức Thắng) tuyển 75 chỉ tiêu và Trường Phổ thông Năng khiếu thể thao Olympic tuyển 70 chỉ tiêu.

Phụ huynh và học sinh xem chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 TẠI ĐÂY.

THU TÂM