Cần Thơ: Tìm giải pháp phát triển du lịch, dịch vụ hàng không

Chiều 14-5, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ có buổi làm việc với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam để trao đổi về định hướng phối hợp xúc tiến phát triển thị trường, mở mới và duy trì các đường bay, đồng thời tăng cường thúc đẩy phát triển du lịch và ngành hàng không.

Buổi làm việc có ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; ông Nguyễn Cao Cường, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; cùng lãnh đạo các đơn vị, sở ngành liên quan.

Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ

Hai bên đã trao đổi về việc tăng cường hợp tác phát triển thị trường và khôi phục các đường bay du lịch quốc tế tiềm năng như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia, Thái Lan… Bên cạnh đó, các bên đã thảo luận về việc xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng có khả năng cạnh tranh cao; đẩy mạnh hợp tác quảng bá, xúc tiến du lịch theo hướng hiện đại và chuyển đổi số…

Ông Nguyễn Cao Cường, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam khẳng định, đơn vị sẽ đồng hành cùng TP Cần Thơ trong xúc tiến thị trường, quảng bá điểm đến và có chính sách ưu đãi cho đường bay quốc tế mới như: giảm 50% phí dịch vụ cất/hạ cánh; dịch vụ dẫn đường hàng không đi/đến trong 2 năm đầu; hỗ trợ chi phí marketing tối đa 200 triệu đồng/đường bay mới...

Lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cũng cho biết, sẽ hỗ trợ quảng bá hình ảnh du lịch Cần Thơ trên nền tảng số chuyên ngành hàng không; tham gia các sự kiện xúc tiến quốc tế; tận dụng hệ thống sân bay kết nghĩa để giới thiệu điểm đến Cần Thơ một cách rộng rãi. Song song, đơn vị cũng kiến nghị TP Cần Thơ quan tâm phát triển logistics hàng hóa giữa Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ và các hạ tầng logistics khác trên địa bàn; xây dựng cẩm nang du lịch nêu bật các đặc trưng du lịch của Cần Thơ; phát triển website du lịch để du khách dễ tiếp cận thông tin các điểm đến, khách sạn, điểm vui chơi, ẩm thực…

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết, buổi làm việc có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm kiếm các giải pháp cụ thể, khả thi, nhằm thúc đẩy phát triển du lịch và ngành hàng không của TP Cần Thơ.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng chỉ đạo các sở, ngành liên quan kết nối chặt chẽ với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ triển khai các hoạt động xúc tiến thị trường, quảng bá du lịch; đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị để tăng cường quảng bá du lịch theo hướng hiện đại, đa dạng trên các nền tảng số…

TUẤN QUANG