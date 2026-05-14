Đồng Tháp triển khai mô hình canh tác sầu riêng kiểm soát cadimi

Ngày 14-5, Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã và các nhà vườn tổ chức triển khai mô hình canh tác sầu riêng kiểm soát kim loại nặng cadimi trên các vườn sầu riêng nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu.

Vườn sầu riêng canh tác kiểm soát kim loại nặng cadimi ở Đồng Tháp

Theo ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, tồn dư cadimi trong sầu riêng thời gian qua là hệ quả của quá trình canh tác kéo dài nhiều năm khiến đất bị ô nhiễm. Để cải thiện vấn đề này, tỉnh Đồng Tháp đang triển khai rà soát, siết chặt quản lý mã số vùng trồng và kiên quyết xử lý những vùng không tuân thủ quy định, đồng thời, xây dựng đề án cải tạo đất lâu dài, phù hợp cho từng khu vực canh tác.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Tháp cho biết, trước mắt, ngành chức năng tỉnh sẽ triển khai mô hình canh tác sầu riêng kiểm soát cadimi trên diện tích 1.000m2 tại vườn sầu riêng của một hộ dân trên địa bàn xã Ngũ Hiệp – địa phương có vùng chuyên canh sầu riêng lớn nhất tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, ngành nông nghiệp sẽ phối hợp cùng nhà vườn này canh tác và sử dụng phân bón theo hướng dẫn của các cán bộ kỹ thuật nông nghiệp và các chuyên gia. Đồng thời, kiểm tra phân tích độ pH, hàm lượng cadimi trong đất, lá và thịt trái sầu riêng trước và sau khi thực hiện mô hình.

Sau 6 tháng, ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp sẽ kiểm tra, phân tích các mẫu sầu riêng này để đánh giá kết quả mô hình, nếu đạt tiêu chuẩn kiểm nghiệm sẽ tiến hành triển khai nhân rộng nhằm nâng cao chất lượng sầu riêng, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trúc, Trưởng Bộ môn Nông học – Viện cây ăn quả miền Nam cho biết, việc kiểm soát cadimi trong đất không khó, nông dân chỉ cần áp dụng đúng phương pháp như hướng dẫn, bón phân hữu cơ, bón vôi, sử dụng nhiều canxi, vi sinh… Sau một thời gian, pH trong đất cao, cadimi sẽ giảm.

Nếu nông dân ứng dụng đúng phương pháp thì trong vòng 6 tháng sẽ xử lý được tình trạng nhiễm cadimi trong đất ảnh hưởng đến chất lượng sầu riêng, xoài hoặc mít. Về lâu dài, ngành chức năng cần kiểm soát các loại thuốc bảo vệ thực vật, phân bón có chứa cadimi.

NGỌC PHÚC