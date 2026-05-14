Công bố Nghị định thư về kiểm dịch bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc

Ngày 14-5, tại TPHCM, Bộ NN-MT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị công bố Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi tươi và chanh tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Hội nghị nhằm phổ biến các nội dung kỹ thuật và quy định của Nghị định thư; hướng dẫn quy trình xây dựng vùng trồng, cơ sở đóng gói đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu; hướng dẫn kiểm soát các đối tượng kiểm dịch thực vật; thực hiện ghi chép, lưu giữ hồ sơ theo quy định của phía Trung Quốc.

Cụ thể, tất cả các vùng trồng và cơ sở đóng gói bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc phải được đăng ký với Bộ NN-MT, thông qua Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đồng thời được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) phê duyệt trước khi tham gia xuất khẩu.

Lãnh đạo Bộ NN-MT tham quan sản phẩm nông sản xuất khẩu

Vùng trồng xuất khẩu bưởi và chanh tươi phải áp dụng các biện pháp thực hành nông nghiệp tốt (GAP) hoặc tương đương, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), thực hiện đầy đủ các biện pháp giám sát sinh vật gây hại mà phía Trung Quốc quan tâm.

Một lô bưởi da xanh được sơ chế để xuất đi thị trường Hoa Kỳ

Bưởi và chanh nằm trong nhóm nông sản có lợi thế của Việt Nam. Đặc biệt với bưởi, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có quy mô sản xuất hàng đầu thế giới, diện tích khoảng 106.000 ha, sản lượng tiềm năng vượt 1 triệu tấn, với nhiều vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn. Tuy nhiên, nông sản này chủ yếu vẫn được tiêu thụ trong nước, chưa hình thành được dòng chảy thương mại quy mô lớn, ổn định.

Đến nay, Việt Nam và Trung Quốc đã ký tổng cộng hơn 20 thỏa thuận và Nghị định thư liên quan đến xuất khẩu nông, lâm, thủy sản. Riêng trái cây, có khoảng 10 loại được xuất khẩu chính ngạch.

ĐỨC TRUNG