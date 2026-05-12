TPHCM mở rộng thu hút đầu tư công nghệ cao

Ngày 12-5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà có buổi làm việc với đoàn doanh nghiệp tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) và Công ty cổ phần Điện lực Gelex nhằm trao đổi cơ hội hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, trung tâm dữ liệu, logistics và hạ tầng đô thị...

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Huấn, Trưởng Phòng Quản lý công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM cho biết, sau hợp nhất, TPHCM đang phát triển theo mô hình “1 trung tâm - 3 khu vực - 1 đặc khu”, trong đó thành phố giữ vai trò trung tâm tài chính quốc tế, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo; khu vực Bình Dương là trung tâm công nghiệp công nghệ cao; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu là trung tâm logistics, kinh tế biển và năng lượng.

TPHCM hiện ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược như vi mạch, bán dẫn, AI, blockchain, robot, công nghệ 5G, trung tâm dữ liệu và đô thị thông minh. Thành phố đang triển khai nhiều cơ chế đặc thù với các ưu đãi về thuế, đất đai, hạ tầng và hỗ trợ thủ tục đầu tư.

Ngoài ra, TPHCM hiện định hướng phát triển khoảng 3.800ha khu công nghệ thông minh và hơn 1.000ha khu công nghệ thông tin, khu công nghệ số tập trung; đồng thời triển khai chính sách liên kết “3 nhà” giữa Nhà nước - trường viện - doanh nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao.

Liên quan đến định hướng phát triển các khu công nghệ thông minh, nhiều doanh nghiệp tỉnh Chiết Giang cho biết đang quan tâm đầu tư vào các lĩnh vực AI, bán dẫn, trung tâm dữ liệu, robot logistics, hạ tầng giao thông, metro, công nghiệp hỗ trợ và khách sạn cao cấp tại TPHCM. Doanh nghiệp mong muốn được kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ Việt Nam để triển khai chương trình đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ cao từ năm 2027.

Ông Nguyễn Trọng Trung, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Điện lực Gelex cho biết, sau hai ngày khảo sát thực tế về hạ tầng, môi trường đầu tư và hoạt động sản xuất tại TPHCM, nhiều doanh nghiệp Chiết Giang đánh giá Khu công nghiệp Long Sơn có tiềm năng phát triển hệ sinh thái AI và trung tâm dữ liệu quy mô lớn. Để đẩy nhanh quá trình thu hút đầu tư, các doanh nghiệp đề xuất TPHCM tiếp tục tăng cường đầu tư hạ tầng giao thông, năng lượng, logistics và các dịch vụ hỗ trợ quanh khu vực này.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Lộc Hà đánh giá các nội dung trao đổi đã bám sát định hướng thu hút đầu tư chiến lược của thành phố trong các lĩnh vực công nghệ cao, nền tảng số, AI, sản xuất thông minh và bán dẫn. TPHCM đang tích cực hoàn thiện khung pháp lý và xây dựng các cơ chế đặc thù, trong đó có Luật Đô thị đặc biệt, nhằm tạo thêm dư địa phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, hướng đến xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch với hạ tầng kỹ thuật tiệm cận chuẩn quốc tế cùng các chính sách ưu đãi vượt trội.

Lãnh đạo UBND TPHCM khẳng định, thành phố luôn nhất quán quan điểm, thành công của nhà đầu tư quốc tế cũng chính là thành công của thành phố. Đồng thời giao Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM tiếp tục làm đầu mối phối hợp với các sở, ngành liên quan cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp khảo sát thực tế, hoàn thiện phương án và thúc đẩy sớm triển khai các dự án đầu tư công nghệ cao.

