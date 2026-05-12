Đồng Tháp, Cà Mau đẩy mạnh số hóa truy xuất nguồn gốc nông sản

Ngày 12-5, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, năm 2026, ngành chức năng tỉnh sẽ triển khai thí điểm áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản đối với ít nhất 1 cơ sở sơ chế, đóng gói sầu riêng trên địa bàn tỉnh.

Một cơ sở đóng gói sầu riêng xuất khẩu tại xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp

Theo đó, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp sẽ rà soát, đánh giá hiện trạng điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, tập trung nâng cấp hạ tầng công nghệ nhằm đảm bảo hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản vận hành ổn định; phối hợp với Bộ NN-MT để hoàn thiện các quy định và chuẩn dữ liệu truy xuất nguồn gốc thống nhất cả nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện cho biết, giai đoạn 2027 – 2030, tỉnh Đồng Tháp đặt mục tiêu đẩy mạnh hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản với các chỉ tiêu cụ thể như: đạt tỷ lệ 100% áp dụng truy xuất nguồn gốc đối với vùng trồng cơ sở đóng gói xuất khẩu (được nước nhập khẩu phê duyệt), trang trại chăn nuôi quy mô lớn đủ điều kiện, cơ sở nuôi cá tra, tôm nước lợ, nuôi thủy sản lồng bè đạt chuẩn an toàn thực phẩm và sản phẩm OCOP đạt từ 4 sao trở lên... (trừ nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch). Đây là bước đi chiến lược nhằm chuẩn hóa dữ liệu, khẳng định chất lượng và nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản "Đất sen hồng" trên thị trường.

Đến năm 2035, Đồng Tháp đặt mục tiêu 100% nông sản OCOP có truy xuất nguồn gốc, các tổ chức cá nhân tham gia được đào tạo sử dụng hệ thống và đảm bảo kết nối thông suốt với cổng thông tin quốc gia.

* Cùng ngày, Sở NN-MT tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện cổng thông tin truy xuất nguồn gốc của tỉnh và kết nối kỹ thuật với cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, minh bạch thông tin sản phẩm, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và nâng cao giá trị, khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Theo Sở NN-MT tỉnh Cà Mau, thời gian qua, tỉnh cũng hỗ trợ triển khai cho 104 sản phẩm nông lâm, thủy sản của 68 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, cấp phát hơn 375.000 tem truy xuất nguồn gốc để dán lên bao bì sản phẩm; trong đó, có 100 sản phẩm bao gồm sản phẩm đặc thù của địa phương, sản phẩm được bảo hộ sở hữu trí tuệ và các sản phẩm OCOP.

Thời gian tới, tỉnh Cà Mau sẽ triển khai, nâng cấp, hoàn thiện và vận hành hiệu quả hệ thống truy xuất nguồn gốc; bảo đảm quản lý thông tin theo chuỗi cung ứng. Theo đó, hỗ trợ ít nhất 80 chủ thể (doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh) tham gia hệ thống. Đồng thời, bảo đảm 100% sản phẩm tham gia hệ thống có mã QR với đầy đủ dữ liệu, được cập nhật thường xuyên.

NGỌC PHÚC - TẤN THÁI