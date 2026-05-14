Hải Phòng khởi công, khánh thành loạt dự án có tổng mức đầu tư hơn 24.700 tỷ đồng

Sáng 14-5, UBND TP Hải Phòng tổ chức khởi công, khánh thành 14 công trình, dự án. Sự kiện được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với điểm cầu chính tại quần thể di tích bến K15, phường Đồ Sơn và 12 điểm cầu là 13 dự án, công trình trọng điểm của thành phố.

Dự tại điểm cầu chính có Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và lãnh đạo TP Hải Phòng.

Theo UBND TP Hải Phòng, trong 14 công trình, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối quốc lộ 5 với quốc lộ 10 đoạn qua địa bàn quận Kiến An là dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất, với hơn 5.200 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo TP Hải Phòng dâng hương tại quần thể di tích bến K15, phường Đồ Sơn trước khi thực hiện lễ khánh thành công xây dựng tu bổ, tôn tạo quần thể di tích bến K15. Ảnh: PHÚ LƯƠNG

Đây là dự án nhóm A - công trình giao thông cấp đặc biệt. Dự án được xây dựng trên địa bàn các phường Kiến An, Phù Liễn và xã Kiến Thụy, TP Hải Phòng.

Việc xây dựng mới tuyến đường nối quốc lộ 5 - quốc lộ 10 đoạn từ đường Bùi Viện đến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có chiều dài hơn 7,4m, gồm mỗi chiều 3 làn xe ô tô và 1 dải đường bên. Toàn bộ nguồn vốn lấy từ ngân sách TP Hải Phòng, dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2029 và được kỳ vọng sẽ giảm thiểu lưu lượng giao thông trên quốc lộ 10. Đồng thời hình thành không gian, phát triển kết cấu hạ tầng khung đô thị, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư phát triển kinh tế địa bàn khu vực; tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành dự án đầu tư xây dựng tu bổ, tôn tạo quần thể di tích bến K15, phường Đồ Sơn. Ảnh: PHÚ LƯƠNG

Tiếp theo là các dự có mức đầu tư lớn như: Dự án đầu tư và xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thủy Nguyên (giai đoạn 1), tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng. Dự án được xây dựng trên địa bàn các phường Hòa Bình, Bạch Đằng và Nam Triệu, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo TP Hải Phòng chụp ảnh kỷ niệm với các cán bộ, tướng lĩnh từng phục vụ trong lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam. Ảnh: PHÚ LƯƠNG

Trong khi đó, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối quốc lộ 5 với quốc lộ 10 đoạn tránh thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo cũng có mức đầu tư rất lớn, với hơn 3.700 tỷ đồng. Dự án này có tổng chiều dài gần 8km với 3 làn xe ô tô. Trong tổng chiều dài dự án, sẽ xây dựng 3 cầu bắc qua kênh Ba Đồng và kênh Diếc. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2029.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân, cho biết 14 công trình, dự án khởi công, khánh thành với tổng mức đầu tư hơn 24.700 tỷ đồng, thuộc nhiều lĩnh vực quan trọng. Đối với các dự án được khởi công ngày hôm nay, lãnh đạo TP Hải Phòng đề nghị các chủ đầu tư và nhà thầu thi công tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời bảo đảm nghiêm các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và tuyệt đối an toàn về lao động.

Ông Lê Anh Quân cũng đề nghị các đơn vị thi công khoa học, phù hợp, hạn chế tối đa việc ảnh hướng đến môi trường và hoạt động của người dân, doanh nghiệp. Đối với các dự án, công trình được khánh thành, lãnh đạo TP Hải Phòng đề nghị chủ đầu tư, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, tổ chức bàn giao, đưa vào sử dụng đảm bảo phát huy hiệu quả cao nhất, đúng quy định.

ĐỖ TRUNG - PHÚ LƯƠNG