VN-Index lấy lại 1.900 điểm

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 12-5 phục hồi trở lại, VN-Index tái lập mốc 1.900 điểm dù thanh khoản giảm mạnh.

Nhóm cổ phiếu bất động sản tăng mạnh như: DXS tăng trần, VRE tăng 5,51%, DXG tăng 3,18%, VPI tăng 3,16%, DIG tăng 1,38%, KBC tăng 2,31%, NLG tăng 1,52%, TCH tăng 1,2%, HDC tăng 1,08%...

Nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) có sự phân hóa, trong đó số cổ phiếu tăng mạnh gồm: STB tăng 6,37%, LPB tăng 3,22%, HDB tăng 1,67%, VPX tăng 1,99%; BID, VPB, TPB, VIB, HCM tăng gần 1%. Ngược lại, SHB giảm 1,06%, VIX giảm 1,55%; VCB, MSB, ACB, EIB, ACB, SSI, VCI, VND, VCK giảm gần 1%.

Nhóm cổ phiếu dầu khí vẫn giữ đà tăng như: BSR tăng 4,86%, PLX tăng 2,72%, PVD tăng 1,59%, PVS tăng gần 1%...

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu và tiêu dùng cũng giao dịch tích cực, cụ thể: GVR tăng 4,46%, DCM tăng 1,28%, HSG tăng 1,65%; DGW tăng 181%, HNG tăng 2,7%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 5,6 điểm (0,3%) lên 1.901,1 điểm với 161 mã tăng, 137 mã giảm và 69 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 5,22 điểm (2,1%) lên 253,28 điểm với 71 mã tăng, 75 mã giảm và 58 mã đứng giá. Thanh khoản giảm mạnh, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 21.200 tỷ đồng, giảm 6.600 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản gần 22.000 tỷ đồng, giảm 7.100 tỷ so với phiên trước.

Khối ngoại vẫn bán ròng phiên thứ 14 trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng gần 268 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là GEL gần 268 tỷ đồng, FPT gần 139 tỷ đồng và HPG gần 34 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN



