VN-Index tuột mốc 1.900 điểm

Dù đã thu hẹp đà giảm đáng kể so với mức giảm mạnh nhất trong phiên nhưng VN-Index chốt phiên cũng không giữ được mốc 1.900 điểm.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 13-5 chứng kiến những nhịp rung lắc mạnh khi VN-Index biến động tới khoảng 43 điểm. Chỉ số có lúc tăng lên mốc 1.910 điểm trong phiên sáng, nhưng áp lực bán dâng cao, đặc biệt từ nhóm cổ phiếu nhà Vingroup lao dốc, đã kéo VN-Index lùi sát 1.867 điểm, tức mất 43 điểm so với đỉnh trong ngày. Dù lực cầu bắt đáy giúp chỉ số thu hẹp đà giảm khoảng 40 điểm về cuối phiên, VN-Index vẫn đóng cửa thấp hơn gần 3 điểm so với tham chiếu.

VN-Index giảm chủ yếu do nhóm cổ phiếu Vingroup giảm sâu (VRE giảm sàn, VHM giảm 4,8%, VIC giảm 1%) đã lấy của VN-Index gần 10 điểm trong khi VN-Index chỉ giảm gần 3 điểm.

Nhóm cổ phiếu dầu khí bứt phá vì hút được dòng tiền mạnh, đi ngược thị trường: GAS tăng trần, OIL tăng 6,99%, PLX tăng 6,75%, PVP tăng 6,59%, PVD tăng 6,44%, PVT tăng 4,42%, PVS tăng 2,5%...

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu như thép, cao su, hóa chất cũng giao dịch tích cực: MSR tăng 2,93%, GVR tăng 1,38%, DGC tăng 3,34%, DPM tăng 2,24%, PHR tăng 1,54%, DPR tăng 1,16%, HPG tăng gần 1%...

Nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) tiếp tục phân hóa: STB giảm 4,3%, EIB giảm 2%, TPB giảm 1,27%, VIX giảm 1,31%; MBB, ACB, TCB, VPB, SSI, VND, VCK, TCX giảm gần 1%. Ngược lại, BID tăng 2,51%, HDB tăng 1,26%, MSB tăng 1,49%, HCM tăng 2,89%; VCB, CTG, SSB, VCI tăng gần 1%.

Riêng nhóm cổ phiếu bất động sản chìm trong sắc đỏ, ngoài nhóm cổ phiếu Vingroup, IDC cũng giảm 2,24%, KDH giảm 1,27%, DXG giảm 1,54%, KBC giảm 1,95%, CEO giảm 1,15%, NLG giảm 1,87%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 2,73 điểm (0,14%) còn 1.898,37 điểm với 168 mã giảm, 144 mã tăng và 58 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 1,34 điểm (0,53%) lên 254,62 điểm với 63 mã tăng, 72 mã giảm và 63 mã đứng giá. Thanh khoản tăng mạnh, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE hơn 29.700 tỷ đồng, tăng 8.500 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt gần 31.100 tỷ đồng, tăng 9.100 tỷ so với phiên trước.

Dù vậy, khối ngoại vẫn bán ròng phiên thứ 15 liên tục trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng gần 602 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là FPT gần 383 tỷ đồng, ACB gần 260 tỷ đồng và VHM hơn 242 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN