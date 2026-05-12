"Nhà máy thông minh": Cơ hội bứt phá cho doanh nghiệp

Chiều 12-5, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức hội thảo “Chuyển đổi số doanh nghiệp sản xuất: Mô hình nhà máy thông minh”.

Tại hội thảo, bà Hồ Thị Quyên, Phó Giám đốc ITPC, khẳng định chuyển đổi số đã trở thành yêu cầu tất yếu để doanh nghiệp tối ưu vận hành và phát triển bền vững. Thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các mô hình nhà máy thông minh, doanh nghiệp có thể nâng cao đáng kể năng suất lao động và quản trị rủi ro tốt hơn trong sản xuất.

Ông Lâm Quang Nam, Phó Chủ tịch VINASA cũng khẳng định, chuyển đổi số là công cụ xóa bỏ ranh giới quy mô giữa các doanh nghiệp. Nếu biết ứng dụng công nghệ, một nhà máy quy mô 200 công nhân hoàn toàn có thể đạt năng suất và chất lượng đầu ra tương đương một đơn vị có 2.000 công nhân.

Điều này mở ra cơ hội bứt phá to lớn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nếu doanh nghiệp quyết tâm bắt đầu bằng những bước đi nhỏ nhưng đúng hướng và khoa học.

Tại hội thảo, ông Khương Anh Dũng, Phó Giám đốc Công ty Bosch Global Software Technologies, chia sẻ về cấu trúc của một nhà máy thông minh hiện đại dựa trên nền tảng phân tích dữ liệu.

Theo đó, qua các kết quả thực tế, việc số hóa giúp doanh nghiệp giảm 25% chi phí bảo trì, tăng năng suất từ 5-10% và đặc biệt là nâng cao khả năng sẵn sàng của máy móc thêm 15%.

Trong quản lý kho vận, các giải pháp ứng dụng dữ liệu giúp tăng 25% khả năng hiển thị tồn kho theo thời gian thực, đồng thời cắt giảm được 5% chi phí lưu kho, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoạch định nguồn lực sản xuất một cách tối ưu.

Ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc công ty ORIS Solutions, chia sẻ giải pháp quản trị tổng thể ORIS Business Suite xóa bỏ tình trạng dữ liệu bị phân tán trong doanh nghiệp. Việc thay thế các quy trình thủ công giúp doanh nghiệp giảm 67% thời gian đóng sổ tài chính và tăng 50% vòng quay hàng tồn kho.

Cũng tại hội thảo, các diễn giả đã giới thiệu nhiều giải pháp trong mảng tự động hóa và robot, cũng như các giải pháp công nghệ quản trị để mang lại hiệu quả tối ưu cho doanh nghiệp.

THANH DUNG