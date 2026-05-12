Kết nối chuỗi cung ứng phân bón cho Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao

Ngày 12-5, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ NN-MT), Viện Nghiên cứu Lúa quốc tế và Sở NN-MT TP Cần Thơ tổ chức hội thảo chủ đề “Kết nối chuỗi cung ứng phân bón trong canh tác lúa 1 triệu ha chất lượng cao, phát thải thấp”.

Hội thảo được tổ chức tại TP Cần Thơ

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, chuyên gia cao cấp của Viện Nghiên cứu Lúa quốc tế, thuốc bảo vệ thực vật và phân bón là 2 khoản chi lớn nhất trong hoạt động sản xuất lúa. Cụ thể, thuốc bảo vệ thực vật chiếm khoảng 27-31% và phân bón chiếm 29-32% tổng chi phí.

Trong khi đó, thời gian qua, các biến động của tình hình thế giới khiến giá thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng mạnh, ảnh hưởng lớn đến chi phí đầu vào, lợi nhuận của người trồng lúa.

Do đó, việc giảm lượng giống gieo sạ, áp dụng sạ hàng chính xác kết hợp vùi phân và tối ưu quản lý nước theo quy trình canh tác Đề án 1 triệu ha chất lượng cao, phát thải thấp là giải pháp khả thi cho bài toán giảm chi phí.

Giảm lượng giống, áp dụng sạ hàng chính xác sẽ góp phần giảm lượng phân bón

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận việc thúc đẩy ứng dụng và thương mại hóa các giải pháp phân bón cải tiến; tăng cường liên kết trong chuỗi cung ứng phân bón phục vụ sản xuất lúa bền vững; kết nối doanh nghiệp với các bên liên quan nhằm thúc đẩy đổi mới công nghệ và chuyển giao giải pháp tiên tiến vào sản xuất.

Ông James Yi, tùy viên nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đánh giá cao những kết quả mà Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại ĐBSCL mang lại thời gian qua.

Ông bày tỏ mong muốn Hoa Kỳ sẽ đồng hành cùng các đối tác tại Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác đa bên, tăng cường chia sẻ công nghệ và hỗ trợ đưa các giải pháp sử dụng phân bón hiệu quả, bền vững vào thực tiễn sản xuất.

Thu hoạch lúa sản xuất theo Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại TP Cần Thơ



Ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ cho rằng, việc sử dụng phân bón hiệu quả, cân đối và thân thiện môi trường không chỉ giúp giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người trồng lúa, mà còn góp phần cải thiện sức khỏe đất, giảm thất thoát dinh dưỡng, giảm phát thải khí nhà kính…

Đây cũng là một trong những giải pháp kỹ thuật trọng tâm để triển khai hiệu quả Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh tại ĐBSCL.

TUẤN QUANG