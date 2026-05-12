Hoa Kỳ công bố mức thuế sơ bộ với tôm Việt Nam

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa ban hành kết luận sơ bộ trong kỳ rà soát hành chính lần thứ 20 đối với thuế chống bán phá giá áp dụng với tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Chế biến tôm tại Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Ảnh minh họa, theo VASEP

Chiều 12-5, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) cho biết, trong đợt rà soát này có 29 doanh nghiệp Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị hưởng mức thuế suất riêng rẽ và được DOC chấp thuận.

Trong số 29 doanh nghiệp này, DOC lựa chọn 2 doanh nghiệp làm bị đơn bắt buộc để xem xét.

Theo kết luận sơ bộ, 2 doanh nghiệp bị DOC áp mức thuế chống bán phá giá lần lượt là 6,76% và 10,76%. Một trong 2 doanh nghiệp bị DOC xác định không cung cấp đầy đủ mô tả một số hóa chất đầu vào để cơ quan này đối chiếu với giá trị thay thế tương ứng. Do đó, doanh nghiệp bị áp dụng dữ liệu sẵn có bất lợi đối với một phần chi phí đầu vào.

Với 27 doanh nghiệp còn lại, DOC áp dụng mức thuế suất riêng rẽ 7,56% - là mức thuế bình quân gia quyền của 2 doanh nghiệp bị đơn bắt buộc.

Bên cạnh đó, DOC dự kiến hủy rà soát đối với 8 doanh nghiệp do không có lô hàng thuộc diện xem xét trong kỳ rà soát. Trong khi đó, 132 doanh nghiệp không chứng minh được điều kiện hưởng thuế suất riêng rẽ tiếp tục bị DOC áp mức thuế toàn quốc 25,76%.

Theo Cục Phòng vệ thương mại, các bên liên quan có thể nộp ý kiến cho DOC trong vòng 21 ngày kể từ ngày đăng Công báo Liên bang Hoa Kỳ. Ý kiến phản biện được nộp trong vòng 5 ngày tiếp theo.

DOC dự kiến ban hành kết luận cuối cùng của đợt rà soát này vào khoảng tháng 11-2026, tức khoảng 120 ngày kể từ ngày ban hành kết luận sơ bộ.

PHÚC VĂN