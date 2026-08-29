Cần Thơ: Trao 321 suất học bổng Lương Định Của đầu năm học mới

Ngày 29-8, Hội Khuyến học TP Cần Thơ phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng tổ chức lễ trao học bổng khuyến học Lương Định Của cho học sinh vượt khó học tốt, nhân dịp năm học mới 2026-2027.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi

Ban Tổ chức đã trao 321 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng cho học sinh vượt khó học tốt. Tổng số tiền trao học bổng đợt này là 481,5 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng tài trợ.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ trao học bổng cho các em học sinh

Ông Âu Văn Dự, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, chia sẻ, với học bổng này, mong rằng các em không ngừng ra sức học tập và học tập tốt hơn nữa để thực hiện được ước mơ, hoài bão của bản thân, sự kỳ vọng của gia đình và xã hội.

Ông Âu Văn Dự, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, trao học bổng cho các em

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ghi nhận và biểu dương Hội Khuyến học, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng tổ chức nhiều hoạt động mang ý nghĩa nhân văn. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng hành và phát triển cùng Quỹ học bổng Lương Định Của từ năm 2004 đến nay, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng là đơn vị tài trợ chính, đóng góp cho quỹ học bổng với tổng số tiền trên 45 tỷ đồng, trao gần 30.000 suất học bổng khuyến học, khuyến tài.

TUẤN QUANG