Sắp xếp trường lớp, Phó Hiệu trưởng xin làm giáo viên

Phường Tam Thắng đã hoàn thành việc sắp xếp lại trường lớp, nhân sự trường học.

Theo đó, Trường Tiểu học Quang Trung được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Quang Trung và Trường Tiểu học Lê Lợi. Trụ sở của trường đặt tại số 28 đường 30-4, phân hiệu đặt tại số 276 đường Lê Lợi.

Trường Mầm non Hoa Anh Đào được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Hoa Anh Đào và Trường Mẫu giáo Phường 8. Trụ sở của trường đặt tại 27 - 29 đường Kha Vạng Cân, phân hiệu đặt tại 139 đường Chu Mạnh Trinh.

UBND phường Tam Thắng bổ nhiệm bà Trương Thị Hồng Nhung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Anh Đào giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Anh Đào sau sắp xếp; bổ nhiệm 3 Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Anh Đào, gồm: Bà Trần Thị Hồng Lâm, bà Bùi Thị Nguyên và Nguyễn Thị Huế.

Bà Trần Thị An Pha, được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung; bà Trương Thị Hồng Nhung, được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Anh Đào

UBND phường cũng công bố quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị An Pha, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường TH Quang Trung sau sắp xếp; đồng thời bổ nhiệm 2 Phó Hiệu trưởng Trường TH Quang Trung, gồm: bà Phạm Thị Thanh Thủy và bà Nguyễn Thị Ái Hiền.

Trước yêu cầu sắp xếp, kiện toàn lại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường, bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Lợi và bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung trước sắp xếp đã tự nguyện thôi giữ chức danh phó hiệu trưởng, chuyển xuống làm giáo viên. Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan và bà Nguyễn Thị Thu Hoài được bố trí làm giáo viên tại Trường Tiểu học Quang Trung từ ngày 1-9.

Lãnh đạo phường trao quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng các trường.

Ông Lê Xuân Tú, Chủ tịch UBND phường Tam Thắng tri ân các nhà giáo đã tự nguyện thôi giữ chức danh phó hiệu trưởng, xuống làm giáo viên, từ hiệu trưởng xuống làm phó hiệu trưởng để tạo điều kiện cho địa phương sắp xếp lại cơ sở giáo dục, cũng như để đồng nghiệp có điều kiện cống hiến, phấn đấu vì mục tiêu chung của nhà trường.

Chủ tịch UBND phường yêu cầu các trường học mới thành lập ổn định bộ máy, tăng cường sự đoàn kết nội bộ, chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện cho năm học mới, không gây ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

KHÁNH CHI